Marc Hirschi kiest voor UAE Emirates

Marc Hirschi komt dit wielerseizoen uit voor UAE Emirates. Dit heeft WielerFlits begrepen van bronnen dichtbij de ploeg. Via de Zwitserse connectie met teammanager Mauro Gianetti zijn de eerste contacten gelegd. De afgelopen weken werd een overgang van Team DSM bespreekbaar en heeft UAE Emirates heel snel gehandeld.

De ploeg van Tour de France-winnaar Tadej Pogacar had tot dusver nauwelijks versterkingen voor 2021 aangetrokken. Alleen Rafal Majka en Matteo Trentin zijn nieuwe grote namen. Financieel staat de ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten er sterk voor. De salariseisen van Hirschi waren dan ook geen probleem. De connectie tussen de drie Zwitsers Marc Hirschi, zijn zaakwaarnemer Fabian Cancellara en UAE Emirates teambaas Mauro Gianetti speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen.

Klassiek blok

In de klassiekers kan Hirschi in het Ardennen-werk een sterk blok vormen met Diego Ulissi, Davide Formolo, Rui Costa en eventueel Tadej Pogacar die op het WK aantoonde ook een goede eendagswedstrijd in zijn benen te hebben. In het Vlaamse werk kan de Zwitser van start gaan met Matteo Trentin, Fernando Gaviria en o.a. Alexander Kristoff.

Eerder vandaag werd bekend dat de 22-jarige Zwitser per direct vertrekt bij Team DSM, de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Waarom beide partijen hun contract voortijdig beëindigen is niet duidelijk. Na Marcel Kittel, John Degenkolb, Warren Barguil, Tom Dumoulin en Michael Matthews is Hirschi de zesde topper die zijn contract voortijdig met Spekenbrink ontbindt. Hij had nog een contract tot eind 2021 bij Team DSM.

Breitling

Waar de afgelopen periode al duidelijk werd dat INEOS Grenadiers, Trek-Segafredo, Deceuninck-QuickStep en Jumbo-Visma dit seizoen geen plek meer voor Hirschi hadden, was ook Qhubeka ASSOS een serieuze kandidaat om Hirschi in te lijven. Het salaris van Hirschi zou dan een extra bijdrage zijn die de Zwitserse sponsors van het team ASSOS, BMC en Breitling leveren. ASSOS is een groot Zwitsers sportkledingmerk. Zijn zaakwaarnemer Fabian Cancellara is ambassadeur van het fietsmerk BMC. Hirschi wordt persoonlijk gesponsord door het horlogemerk Breitling. En Hirschi is ook een vriend van Breitling CEO George Kern. Breitling maakte in november bekend dat het een samenwerking met Qhubeka start.

Hirschi maakte afgelopen jaar indruk door een etappe te winnen in de Tour de France en de Waalse Pijl op zijn naam te schrijven. Daarnaast werd hij tweede in Luik-Bastenaken-Luik en derde op het WK op de weg.

Tijdens de Tour de France wist WielerFlits al te melden dat Hirschi in 2019 reeds door Cancellara bij diverse andere WorldTour-teams was aangeboden, wat aangeeft dat hij zich destijds al niet meer helemaal thuis voelde bij het toenmalige Team Sunweb.

‘Ik beschouw mezelf als eendagscoureur’

In een onlangs verschenen eindejaarsinterview met WielerFlits blikte Hirschi vooruit op 2021. Nu de rasaanvaller zich in de wereldtop genesteld heeft in de heuvelkoersen, zal hij niet meer alle ruimte krijgen. “Dat maakt er de opdracht niet eenvoudiger op. Het zal een stuk moeilijker zijn om dezelfde resultaten te behalen. Andere jongens zullen sneller naar mij kijken”, voorspelde hij.

“Ik beschouw mezelf nu als eendagscoureur”, aldus Hirschi. “Daar blijf ik op focussen. De rest komt dan vanzelf. Met de jaren rijd je meerdere grote rondes, waardoor je ook groeit op dat vlak. Hoe zich dat ontwikkelt, zullen we dan wel zien. Maar ik zal mezelf absoluut niet dwingen om mij in het keurslijf van een ronderenner te duwen.”