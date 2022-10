Alicia Franck kiest voor nieuw avontuur bij De Ceuster-Bonache

Alicia Franck heeft een contract getekend bij de Belgische veldritploeg De Ceuster-Bonache. Franck, die normaal nog een contract heeft tot en met 31 december 2022, verlaat haar huidige ploeg Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini. Meerdere bronnen vertrouwen aan WielerFlits toe dat de deal rond is. Zondag debuteert ze in de Wereldbeker van Maasmechelen.

De 27-jarige Franck reed sinds 2020 in dienst van Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini. In het tenue van de Vlaamse ploeg kon ze tweemaal winnen, in Otegem en in Ardooie. Vorig jaar eindigde Franck tweemaal top-10 in de Wereldbeker. Op het Belgisch kampioenschap moest ze vrede nemen met plaats vier.

Het contract van Franck, die geboren is in het Oost-Vlaamse Lochristi, liep aanvankelijk pas eind dit jaar af. De renster heeft echter besloten om het nest van Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini eerder te verlaten en nu al te kiezen voor een avontuur bij De Ceuster-Bonache. Zondag is ze al te zien in haar nieuwe tenue in Maasmechelen.

Ploegmate van Verdonschot en Van Loy

Bij De Ceuster-Bonache, dat eerder door het crossleven ging als Vondelmolen-De Ceuster, komt Franck een aantal andere sterke Belgische vrouwen tegen. Ze is door haar komst wel meteen de best geplaatste renner op de UCI Ranking. De kopvrouwen van de ploeg zijn nu nog Ellen Van Loy, die de rol vervult van renster-coach, en Laura Verdonschot.

Franck zal zich daar in principe naast zetten, al verliep het nieuwe seizoen nog niet van een leien dakje. De Oost-Vlaamse renster kampte lange tijd met gezondheidsproblemen door de naweeën van een coronabesmetting. Haar eerste en ook meteen enige veldrit dit seizoen was daardoor de Kermiscross Ardooie, van afgelopen donderdag. Franck werd achtste bij haar rentree.