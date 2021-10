Israel Start-Up Nation kondigt komst Fuglsang en Houle aan

Jakob Fuglsang en Hugo Houle komen in 2022 uit voor Israel Start-Up Nation. De Deen en Canadees leken op weg naar Team BikeExchange, maar dit ging uiteindelijk niet door. Fuglsang en Houle tekenen een driejarig contract tot eind 2024.

Fuglsang (36) en Houle (31), dit jaar nog koersend voor Astana-Premier Tech, werden genoemd als nieuwste aanwinsten van Team BikeExchange. De reden: Fuglsang en Houle zijn gelinkt aan Premier Tech en de fabrikant van verpakkingsapparatuur was achter de schermen in gesprek met Team BikeExchange over een sponsordeal. Gisteren kwam via Cyclingnews echter naar buiten dat de gesprekken tussen Premier Tech en Team BikeExchange zijn afgeketst.

Premier Tech zou nu op zoek zijn naar een andere ploeg. CEO Jean Bélanger vertelde afgelopen maand aan La Presse dat zijn bedrijf zou gaan samenwerken met Team BikeExchange, Israel Start-Up Nation, Qhubeka-NextHash of Rally Cycling. Het lijkt Israel Start-Up Nation te worden, wat ook de transfers van Fuglsang en Houle zou verklaren. De Deen tekent voor maar liefst drie jaar bij de Israëlische ploeg, net als Houle.

Terug naar de top

Fuglsang, die mede door blessureleed een minder seizoen achter de rug heeft, hoopt in 2022 weer grote wedstrijden te winnen. “Ik geloof dat ik het nog in me heb. Natuurlijk is de komende Tour de France, met de Grand Départ in Kopenhagen, een hoofddoel. Ik geloof dat het goed is om frisse lucht op te snuiven. Ik kan met mijn ervaring bijdragen aan toekomstige successen”, aldus de man die in het verleden Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije wist te winnen.

Houle is een sterke allrounder die in het verleden uitkwam voor AG2R La Mondiale en Astana. Hij werd dit jaar onder meer Canadees kampioen in het tijdrijden. “Na vier jaar bij Astana volgt er nu een nieuwe uitdaging. Ik kan niet wachten om me bij de ploeg te voegen. Ik wil Sylvan Adams (teambaas van Israel Start-Up Nation, red.) bedanken voor deze kans. Ik weet zeker dat ik nog kan groeien als renner.”

Adams is blij met zijn nieuwste aanwinsten. “Jakob is een bewezen winnaar en hij is in feite de vervanger van Daniel Martin, die na dit seizoen zal stoppen als wielrenner. En wat betreft Hugo Houle… Ik heb nog tegen hem gekoerst toen hij een junior was. Hij heeft zich ontwikkeld tot een bijzonder goede profwielrenner. Hij keert nu terug ‘naar huis’ en zal samen gaan koersen met zijn Canadese vrienden Michael Woods en Guillaume Boivin.”