Elia Viviani vol goede moed: “Ik ben klaar om terug belangrijke sprints te winnen”

Elia Viviani vertrekt maandag op zijn eerste trainingskamp met zijn nieuwe ploeg INEOS Grenadiers, nadat hij enkele lastige jaren had. “Nu zijn mijn twijfels en mijn onzekerheden weg. Ik heb ze weggeveegd. Ik ben terug in een omgeving die ik ken en waar ik me op mijn gemak voel,” vertelde Viviani aan La Gazzetta dello Sport.

De Italiaan maakte tussen 2015 en 2017 al deel uit van INEOS Grenadiers (toen nog Team Sky). Morgen, maandag 6 december, vertrekken ze op een eerste stage. Na twee jaar in de schaduw fietsen bij Cofidis is Viviani blij met zijn terugkeer. “Ik ben terug in een omgeving die ik ken en waar ik me op mijn gemak voel. Ik wil terugkeren bij de beste sprinters van de wereld”, begon hij.

Verder is hij ook eerlijk over zijn lastige periode. “Ik geef toe dat mijn hoofd gevuld was met twijfels en onzekerheden. Ik stel me voor dat in het voetbal een spits hetzelfde overkomt als hij niet meer kan scoren. Maar nu zijn mijn twijfels en onzekerheden weg. Ik heb ze weggeveegd”, vertelde hij strijdvaardig.

“Er is geen dominante winnaar bij de sprints”

Viviani gaf in het interview ook nog zijn mening over het afgelopen seizoen. “De renners met de meeste overwinningen zijn geen sprinters. Er is geen dominante winnaar, er zijn tientallen sprinters die meedoen om de knikkers. Omdat er niemand bovenuit springt, ben je als sprinter nooit verslagen.” De olympische kampioen in het omnium van 2016 is vastberaden voor het nieuwe seizoen. “Ik ben klaar om terug belangrijke sprints winnen”, sloot hij af.