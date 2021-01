Marc Hirschi mag niets zeggen over transfer: “Dat is zo vastgelegd”

Marc Hirschi mag niets zeggen over zijn veelbesproken transfer deze winter van Team DSM naar UAE Emirates. Dat is namelijk zo vastgelegd in de overeenkomst, liet hij maandag weten tijdens de online mediadag van zijn nieuwe ploeg.

“Ik kan er niet veel over zeggen”, antwoordde Hirschi op de vraag naar de achtergrond van zijn veelbesproken transfer. “Dat is namelijk vastgesteld in de overeenkomst. Ik kan slechts zeggen dat de gelegenheid zich voordeed om te vertrekken. En nu ben ik hier en kijk ik vooruit naar de toekomst. Het gebeurde allemaal vrij laat, maar uiteindelijk vonden we elkaar. Omdat het in coronatijd gebeurde, was het oké: we waren nog niet op trainingskamp en we hadden nog geen nieuwe fietsen. Alles startte laat op. Inmiddels kan ik toewerken naar het nieuwe seizoen.

Voor de 22-jarige Zwitser zijn, ondanks zijn transfer, zijn doelen niet veranderd. “Ik focus mij op de Ardennen, daarna rijd ik de Tour met Tadej, dan volgen de Spelen. Mijn doelen voor de klassiekers en de Ardennen zijn dus dezelfde gebleven.” Dat UAE Emirates met Pogačar nog een kanshebber in de heuvelklassiekers heeft, ziet hij alleen maar als een voordeel. “Het is juist goed om meerdere opties te hebben in de finale. Het is bijna onmogelijk om mannen als Van Aert en Van der Poel te kloppen in de sprint. Met Tadej erbij kunnen we meerdere scenario’s uitspelen.”

Na de heuvelklassiekers gaat Hirschi dus van start in de Tour de France, waar hij vorig jaar bij zijn debuut meteen een etappe wist te winnen. Terwijl hij toen naar hartelust kon aanvallen, zijn nu de gele ambities van Pogačar het grote doel. “Dat is wel een verschil. Het is ook een goed leerpunt voor de toekomst, of je voor etappezeges gaat of juist een kopman ondersteunt. Ik ben wel erg gemotiveerd om hem te helpen. Het worden zonder twijfel drie mooie weken. Of ik eerder afstap met het oog op de Spelen? Moeilijk te zeggen, dat is nu niet het plan.”

Ardennenklassiekers, Tour en Spelen

Hirschi trapt het seizoen af met de UAE Tour, waarna zijn route naar de Ardennenklassiekers, de Tour en de Spelen nagenoeg vaststaat. Deelname aan Parijs-Nice is nog niet voor 100% zeker, daarna staat hij in elk geval aan het vertrek van Strade Bianche en Milaan-San Remo. Dan rijdt hij de Ronde van het Baskenland als voorbereiding op de Ardennenklassiekers. Na de klassiekers neemt hij een kleine pauze en gaat hij vervolgens op hoogtestage. Via de Ronde van Zwitserland gaat hij naar de Tour en de Spelen. Na Tokio neemt hij een kleine break.

Hoe het tweede deel van zijn seizoen er gaat uitzien, is nog niet exact bekend. “Het WK? Ik heb het parcours nog niet goed bekeken, maar het is wel het plan dat ik daar van start ga”, zegt de nummer drie van het afgelopen wereldkampioenschap in Imola. “Daarna is mijn programma nog niet helemaal duidelijk. De Canadese wedstrijden vallen bijvoorbeeld samen met het EK wielrennen. De Italiaanse wedstrijden met de Ronde van Lombardije zijn sowieso het laatste grote doel van het seizoen.”

Op de korte termijn ligt de focus van Hirschi op de eendagswedstrijden en een rol als rittenkaper, voor de lange termijn kijkt hij ook al voorzichtig naar het algemeen klassement in de grote ronden. “Dat is voor later, want ik ben nog een ander type renner. Daarvoor heb ik meer tijd nodig en moet ik meer grote ronden rijden. Nu wil ik mij eerst focussen op waar ik goed in ben.”

Voorlopig programma Marc Hirschi in 2021

UAE Tour

Parijs-Nice – n.t.b.

Strade Bianche

Milaan-San Remo

Ronde van het Baskenland

Ardennenklassiekers

pauze / hoogtestage

Ronde van Zwitserland

Tour de France

Olympische Spelen

pauze

WK wielrennen

Ronde van Lombardije