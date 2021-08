Pascal Ackermann tekent voor twee jaar bij UAE Team Emirates

Pascal Ackermann verdedigt de komende jaren de kleuren van UAE Team Emirates. De 27-jarige Duitse sprinter tekent een contract voor twee seizoenen.

“Dit wordt een bijzondere stap in mijn nog jonge carrière”, vertelt Ackermann. “Het team waar ik deel van uit ga maken is iets unieks in de wielersport”, klinkt het. “Ik hoop hier vele successen te kunnen behalen. Maar ik ben ook altijd een teamspeler geweest en zal zeker ook niet te beroerd zijn om voor de ploeg te werken wanneer de situatie daar om vraagt.”

Ackermann – goed voor 35 overwinningen in zijn carrière – maakt de overstap van BORA-hansgrohe, dat eerder deze week al de terugkeer van collega-sprinter Sam Bennett aankondigde. UAE Team Emirates is druk bezig met zich te versterken. Gisteren kondigde het de komst van Joao Almeida aan.