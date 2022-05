EF Education zakt naar laatste WorldTour-plek in degradatiestrijd, Giro laat sporen na

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

31 mei 2022

De drukke maand mei ligt achter ons, waarbij we in deze ranking ook de eerste grote ronde terugzien in het puntentotaal. Dat is te zien, want de Giro d’Italia heeft meteen z’n invloed. De grote winnaars van deze week ten opzichte van vorige week, zijn BORA-hansgrohe en Bahrain Victorious. Beide ploegen deden om en nabij 1500 UCI-punten bij hun totaal. Bij de Duitse ploeg was Giro-winnaar Jai Hindley daar voor het grote deel de oorzaak van, maar ook Emanuel Buchmann, Lennard Kämna en Wilco Kelderman zien we nu terug bij de eerste tien scorende punten voor de Duitse ploeg.

Bij de ploeg uit het Midden-Oosten zien we een enorme opmars van Mikel Landa (derde in de Giro), Pello Bilbao (vijfde in de Giro, nu Bahrains beste scorende renner van 2022) én Santiago Buitrago (twaalfde in de Giro en een gewonnen rit). INEOS Grenadiers scoorde ook zo’n 1000 UCI-punten. Vooral dankzij de tweede plek van Richard Carapaz in de Giro, maar ook Luke Plapp en Ethan Hayter scoorden punten in de Tour of Norway. Door die prestaties is de Britse ploeg nu weer de beste ploeg van 2022. Dat was Jumbo-Visma, dat ook Bahrain Victorious en UAE Emirates zag passeren.

Ook Intermarché-Wanty-Gobert deed uitstekende zaken de voorbije week. De Waalse formatie verzamelde ook ruim 1000 UCI-punten. Vooral met dank aan Jan Hirt (zesde), Domenico Pozzovivo (achtste) en Biniyam Girmay (ritzege en ereplaatsen) in een indrukwekkende Giro van de troepen van Aike Visbeek. Ze scoorden echter op meer plekken, want Alexander Kristoff (ritzege Tour of Norway), Andreas Pasqualon (winst in Circuit de Wallonie) en Gerben Thijssen (derde in GP Marcel Kint) behaalden de afgelopen weer punten voor IWG. Daardoor maakt de ploeg een reuzensprong en zijn ze nu Arkéa Samsic voorbij. Ze staan nu nog maar 300 UCI-punten achter de tiende plek van Astana Qazaqstan.

EF en BikeExchange moeten zich zorgen gaan maken

De Kazachse formatie pakte ook eindelijk wat meer punten, die ze volledig dankt aan de vierde plek van oude rot Vincenzo Nibali in de Giro. Ze wippen daarmee weer over AG2R Citroën heen. Bij Movistar redde Alejandro Valverde dan weer een beetje het vege lijf van Movistar. De Spanjaard pakte met zijn elfde plek in de Giro 120 UCI-punten, waardoor het Cofidis nog net achter zich houdt. De Fransen scoorden ook zo’n 500 punten deze week. Niet zo zeer door Guillaume Martin (dertiende in de Giro), maar vooral door Benjamin Thomas (eindwinnaar Boucles de la Mayenne) en Axel Zingle (tweede Circuit de Wallonie).

Lotto Soudal zet de opwaartse lijn ook door, waarbij het Arnaud De Lie op zijn blote knieën mag danken. Hij won zondag de GP Marcel Kint en is dit seizoen by far de best scorende renner van de Belgische ploeg. Ook Philippe Gilbert (derde in Circuit de Wallonie) en Maxim Van Gils (zesde in Wallonie) dreven het puntentotaal van Lotto Soudal de voorbije week omhoog. De ritzege van Thomas De Gendt in de Giro (goed voor 100 UCI-punten) droeg daar niet aan bij, omdat de ervaren Belg niet bij de beste tien scorende renners staat van Lotto Soudal.

Onderin zien we dat EF Education First-EasyPost intussen is afgezakt naar de achttiende plek. Daarmee is de Amerikaanse ploeg van Jonathan Vaughters nog veilig, maar zij scoren dit seizoen tot op heden amper punten. Dat terwijl ze voor dit seizoen op de twaalfde plek stonden, één plek onder Team DSM. Hugh Carthy werd negende in de Giro en samen met een paar korte resultaten in ritten, scoorde hij 220 UCI-punten de voorbije week. De Brit kwam daarmee direct binnen op de eerste plek met best scorende renners bij EF. Dat geeft misschien net het probleem goed weer. Er móet daar snel iets gaan veranderen.

Afgelopen week stond BikeExchange-Jayco nog onderaan. Hoewel zij via Simon Yates (twee ritzeges), Matteo Sobrero (een ritzege en vierde plek) en Lucas Hamilton (dertiende in het eindklassement; hij en Sobrero zijn nieuw in de top-10 van BEX) ruim 400 UCI-punten pakten, was de Giro hun eerste hoofddoel. De Britse kopman werd geacht om veel punten te pakken in het eindklassement, maar door een vroege val ging dat verhaal niet door. Mede daardoor heeft de Australische ploeg besloten om een reeks Belgische eendagskoersen aan haar programma toe te voegen. Israel-Premier Tech heeft hetzelfde gedaan.

De Israëlische ploeg scoorde de afgelopen maand amper punten en lijkt de aansluiting met Lotto Soudal te zijn verloren. Het team van Sep Vanmarcke, Jakob Fuglsang, Giacomo Nizzolo en ook Chris Froome zit daardoor steeds verder in de degradatiezorgen. Ondanks dat de Giro haar sporen heeft nagelaten op de nieuwste ranking, laat de onderstaande tweet goed zien dat eendagskoersen minstens zo belangrijk zijn. Arkéa Samsic en Total Energies deden niet mee aan de Ronde van Italië, maar beide teams behaalden in de maand mei wel meer punten dan tweederde van de WorldTour-teams.

Despite not taking part in the Giro, TotalEnergies and Arkéa-Samsic have accumulated over the last three weeks more points than most WorldTeams: pic.twitter.com/Ct03l1MUez — El tío del dato (@eltiodeldato) May 30, 2022