Dit is wat we weten over de arrestatie van Mathieu van der Poel

Voor Mathieu van der Poel is het WK 2022 in Wollongong uitgedraaid op een groot drama. De 27-jarige Nederlander raakte betrokken bij een nachtelijk incident in zijn hotel, waarna hij voor verhoor is meegenomen naar door de Australische politie. Pas om 04.00 uur lokale tijd keerde hij terug in het hotel, maar slapen deed hij amper nog. Dit is wat we tot nu toe weten.

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

Rond 21.00 uur plaatselijke tijd is Van der Poel op bed gegaan;

plaatselijke tijd is Van der Poel op bed gegaan; Vanaf dat moment was er geluidsoverlast op de gang, waarbij – naar later bleek – twee pubermeisjes van dertien en veertien jaar oud herhaaldelijk (drie keer) op zijn hotelkamerdeur klopten;

Volgens Christoph Roodhooft waren de twee kamers in hotel The Grand Parade Sydney tegenover de kamer van Van der Poel bezet door families met kinderen;

Rond 22.30 uur was Van der Poel klaar met de overlast op de gang, waarna hij verhaal is gaan halen;

was Van der Poel klaar met de overlast op de gang, waarna hij verhaal is gaan halen; Hij zei zelf voor de start dat hij ‘niet zo vriendelijk heeft gevraagd om te stoppen’. Ouders waren nergens te bekennen, maar kort na het incident is wel de politie gebeld;

Rond 00.00 uur lokale tijd stond de politie bij Van der Poel voor de deur, waarna hij is gearresteerd;

lokale tijd stond de politie bij Van der Poel voor de deur, waarna hij is gearresteerd; De pubermeisjes hebben verklaard dat de Nederlandse kopman hen geduwd zou hebben, waarbij een van hen letsel heeft opgelopen aan een elleboog;

Van der Poel heeft dat ontkend tijdens zijn verhoor op het politiebureau van Kogarah;

Daar heeft hij volgens zijn vertrouwenspersoon Christoph Roodhooft ook enige tijd in de cel gezeten;

Ook heeft hij zijn paspoort moeten inleveren, die hij normaal pas na zes weken terugkrijgt. Dit is een standaardprocedure in Australië.

Rond 04.00 uur is Van der Poel teruggekeerd in zijn hotelkamer. Pas tegen 07.00 uur heeft hij eventjes geslapen;

is Van der Poel teruggekeerd in zijn hotelkamer. Pas tegen 07.00 uur heeft hij eventjes geslapen; Voor de start van de wegwedstrijd ging de Nederlander bij Sporza in op het incident, waar hij het verhaal bevestigde. Hij noemde het een ramp, maar wilde proberen om op adrenaline er het beste van te maken;

Na 35 kilometer stapte Van der Poel meteen af bij de eerste passage van de bevoorradingszone in Wollongong. Gedesillusioneerd gaf hij op. Pascal Eenkhoorn stak hem daar een hart onder de riem;

bij de eerste passage van de bevoorradingszone in Wollongong. Gedesillusioneerd gaf hij op. Pascal Eenkhoorn stak hem daar een hart onder de riem; Daar gaf Roodhooft een verklaring aan de toegestroomde pers, waarna Van der Poel in de achtergrond vliegensvlug werd weggesluisd;

Kort na zijn opgave heeft de Australische politie in Kogarah de volgende verklaring afgegeven:

“Rond 22.40 uur lokale tijd raakte een man in The Grand Parade in Brighton-le-Sands naar men zegt betrokken bij verbaal incident met twee tienermeisjes van dertien en veertien jaar oud. Naar men zegt heeft de man beide meisjes geduwd, waarbij eentje op de grond is gevallen en de andere tegen de muur is terechtgekomen. Daarbij heeft zij een kleine schaafwond opgelopen. Het hotelmanagement is daarna verwittigd, waarna de politie is gebeld. Agenten van het St. George Police Area Command hebben kort daarna een 27-jarige man gearresteerd. Hij is daarna naar het politiebureau gebracht in Kogarah, waar hij is belast met tweemaal mishandeling. Hij is daarna vrijgelaten op voorwaarde dat hij op dinsdag 27 september voorkomt voor de lokale rechtbank van Sutherland.”

afgegeven: Vanuit de Nederlandse wielerbond KNWU heeft bondscoach Koos Moerenhout gereageerd . Hij kon weinig kwijt over het incident.

. Hij kon weinig kwijt over het incident. Tot nu toe zijn er verder veel vragen. ‘Waar was de begeleiding van de KNWU?’ is daarin op dit moment de belangrijkste.

We blijven dit bericht aanvullen zodra er meer informatie bekend is.

Lees hier de verklaring van Mathieu van der Poel

Lees hier de verklaring van Christoph Roodhooft