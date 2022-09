Mollema hoorde pas vlak voor start WK van arrestatie Van der Poel: “Bizar”

Pas vlak voor de start van de wegwedstrijd op het WK wielrennen kregen de Nederlandse renners te horen dat Mathieu van der Poel vannacht korte tijd was gearresteerd. Dat geeft Bauke Mollema aan na afloop van de wegrit. “Precies weet ik het ook niet. Het is bizar”, aldus Mollema.

“Vlak voor de start zei hij het in de camper. Het is bizar. Ik weet niet exact wat er is gebeurd”, vertelt Mollema aan de NOS. “Het is jammer dat je Mathieu daar snel verliest (hij stapte al na 35 kilometer af, red), want het plan was om mee te doen voor medailles. Dat zat er niet meer in.”

Zelf had de ervaren Mollema niets opgemerkt in het hotel in Sydney. “Ik heb niks gehoord, prima geslapen. Als je het nieuws dan hoort, is het bizar. Je denkt dat het een geintje is, maar het was serieus. Dat is heel jammer”, zegt hij. “We lagen allemaal verspreid. Ik weet alleen waar ik lag in het hotel.”

Uiteindelijk was Mollema de beste Nederlander in de uitslag op de 25ste plaats. “Het was een beetje een gekke koers. We hebben als ploeg gereden op de eerste klim, daar is het ontploft en zat ik mee. Maar ze bleven demarreren. Het is jammer dat we niet wat meer ruimte kregen. Op die rondjes zaten we goed van voren met Taco van der Hoorn op kop en wij zaten daar vlak erachter zaten wij. Zo konden wij krachten sparen. Toen het ontplofte reed een grote weg. Daarachter wilde niemand rijden, dan is het klaar.”