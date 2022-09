Mathieu van der Poel veroordeeld vanwege duw aan meisjes, advocaat in beroep

Mathieu van der Poel kende een desastreus WK in Australië, waar hij in de nacht voorafgaand aan de wegwedstrijd in de cel was beland. Hij werd gearresteerd na een incident waarbij hij twee pubermeisjes geduwd zou hebben. De rechter in Sutherland Local Court achtte dat bewezen en legde Van der Poel een boete op. Zijn advocaat gaat in beroep en zet in op vrijspraak. Wel goed nieuws: Van der Poel mag hierdoor maandagochtend op het vliegtuig stappen naar huis.

De 27-jarige renner van Alpecin-Deceuninck kreeg van de rechter een boete van duizend dollar vanwege de duw tegen het meisje dat op de grond viel. Zij liep daarbij een kleine schaafwond aan haar elleboog op. Het andere meisje duwde hij tegen de muur, daarvoor kreeg Van der Poel een boete van 500 dollar. Omgerekend is dat volgens de NOS – verslaggever Han Kock zat in de rechtszaal – een dikke duizend euro. Van der Poel wilde na afloop niet reageren op de uitspraak van de rechter.

Zat net in de rechtszaal bij de uitspraak in de zaak Van der Poel. Hij is veroordeeld, moet 1500 dollar boete betalen maar heeft z’n paspoort terug en kan naar huis. De rechter rekende hem zwaar aan dat hij het recht in eigen hand genomen heeft. Hij gaat in beroep. — Han Kock (@Han_Kock) September 26, 2022

Van der Poel werd zwaar aangerekend dat hij het recht in eigen hand nam. Volgens de rechter had hij dat nooit mogen doen, maar had hij in plaats daarvan de beveiliging van het hotel moeten bellen. Dat de Nederlander als beroepsrenner de volgende dag een belangrijke wedstrijd had, was voor de rechter geen verzachtende omstandigheid. De rechtszaak zou oorspronkelijk plaatsvinden op dinsdag, maar de advocaat van Van der Poel had gevraagd deze een dag naar voren te halen.

Diezelfde advocaat gaat tegen de uitspraak in beroep en hoopt op vrijspraak. Van der Poel heeft wel zijn paspoort teruggekregen. De standaardprocedure in Australië is dat je bij een arrestatie het reisdocument zes weken moet inleveren. Omdat de rechtszaak een dag eerder plaatsgevonden heeft en er nu een oordeel is geveld, kon Van der Poel zijn paspoort terugkrijgen. Daardoor kan hij om 10.00 uur Nederlandse tijd met de rest van de KNWU-selectie terugvliegen naar huis.