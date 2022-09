Bondscoach Koos Moerenhout laat weinig los over arrestatie Mathieu van der Poel

Bondscoach Koos Moerenhout heeft op het allerlaatste moment bij de NOS een reactie gegeven op de arrestatie van kopman Mathieu van der Poel. Na geluidsoverlast in het hotel van de Nederlandse ploeg raakte MVDP betrokken bij een incident die de politie vermeldt als een verbaal conflict met twee pubermeisjes. “De exacte details ken ik niet”, stelt Moerenhout.

Anderhalve minuut voor de start kan de NOS nog net een paar vragen stellen aan Moerenhout, die het verhaal van zijn kopman bevestigd. “Ik weet niet exact wat er gebeurd is. Er was veel lawaai op de gang en hij wilde slapen. Blijkbaar is daar iets gebeurd wat niet had moeten gebeuren, heen en weer. Maar de exacte details ken ik ook niet. Voor Mathieu in ieder geval geen ideale nachtrust.” Dat bleek, want Van der Poel stapte al na 35 kilometer gedesillusioneerd af.

Moerenhout weet niet of het verhaal nog een staartje krijgt. “Ik hoorde het aan het begin van de nacht. Ik kan alleen niet veel meer zeggen dan dat ik nu vertel. Er was veel en continu lawaai op de gang. Mathieu is daar boos om geworden. Wat daar dan exact gebeurd is, daar liggen dan denk ik klachten heen en weer. We zullen wel zien wat dat uiteindelijk gaat brengen. Zijn hele voorbereiding de laatste weken was eigenlijk perfect. Dit is zeker niet prettig om mee te starten. Maar we moeten door.”

Dit is wat we nu weten over de arrestatie van Mathieu van der Poel.