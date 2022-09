Beelden van hotelincident Mathieu van der Poel circuleren op internet

Op internet circuleren videobeelden van het hotelincident van Mathieu van der Poel. Op de korrelige beelden, gefilmd door een van de betrokken pubervrouwen, is iets wat lijkt op een duw te zien. De beelden zijn naar meerdere media, waaronder WielerFlits gestuurd.

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

Van der Poel kende een desastreus WK in Australië, waar hij in de nacht voorafgaand aan de wegwedstrijd in de cel belandde. Hij werd gearresteerd na een incident waarbij hij in het hotel van de Nederlandse ploeg twee pubermeisjes zou hebben geduwd.

De jonge dames probeerden hem uit zijn slaap te houden door meermaals op de deur van zijn hotelkamer te bonzen. Van der Poel besloot zelf te reageren wat resulteerde in een arrestatie en een nachtelijk bezoek aan het politiebureau. Hij keerde pas rond 4.00u terug in het hotel, zonder zijn ingenomen paspoort. Een paar uur later stapte hij al na 35 kilometer uit de wegwedstrijd.

Vanwege de leeftijd van de jonge vrouwen hebben wij besloten de videobeelden niet te publiceren.

De rechter in Sutherland Local Court achtte ‘common assault’ bewezen en legde Van der Poel een boete op van 1500 dollar. Wel goed nieuws: Van der Poel kreeg zijn paspoort terug en zit inmiddels in het vliegtuig naar huis.

Videobeelden

Op de videobeelden die op YouTube en Twitter zijn opgedoken is een incident te zien dat sterk overeenkomt met hetgeen waar de 27-jarige Van der Poel nu voor veroordeeld is. Op de beelden is te zien hoe een jonge vrouw zich gereedmaakt om op de kamerdeur te bonzen. Ze roept ready naar de tweede vrouw die vanuit de deurpost van haar eigen kamer filmt, tegenover die van Van der Poel.

De vrouwen schrikken als de deur plotseling opengaat. Ze gillen en rennen terug hun kamer in. Aan het eind van de video die slechts acht seconden duurt, verschijnt een bijna naakte man die met zijn linkerarm het hoofd van een van de dames lijkt te raken. Of dit een duw is, kan niet met zekerheid worden opgemaakt uit de korrelige video.

De beelden komen wel overeen met de verklaringen die Van der Poel en zijn entourage in verschillende interviews hebben gegeven. Zo betreft het twee jonge vrouwen die in de kamer tegenover hem verbleven, er is sprake van onnodig bonzen op zijn kamerdeur, het tapijt en de inrichting (blauwe stoel) komen overeen met foto’s van het hotel op Booking.com en is het incident van de mogelijke duw zichtbaar.

Opvallend is wel dat de dame die op de kamerdeur bonst net niet met haar gezicht herkenbaar in beeld is. Ook eindigt de video abrupt na acht seconden, net op het moment dat Van der Poel hun kamer is binnengedrongen. Hoe het incident afloopt is niet op de beelden te zien die op social media zijn geplaatst.