Mathieu van der Poel geeft fout toe: “Natuurlijk heb ik spijt”

Mathieu van der Poel is geland in Europa. Op een drukke luchthaven van Brussel – wereldkampioen Remco Evenepoel zat op hetzelfde vliegtuig – arriveerde hij een klein uur geleden. Daar stond hij de verzamelde pers te woord, waaronder Het Laatste Nieuws. “Ik had dat niet moeten doen en het anders moeten aanpakken. Helaas is het wel zo gebeurd”, vertelt hij.

Daarmee doelt de 27-jarige Nederlander op zijn arrestatie na een incident waarbij pubermeisje voor overlast zorgden. Dinsdagochtend sijpelden daarvan de eerste beelden door. “Dat is wat ik gezegd heb: ik heb een meisje vastgehad aan haar arm. Zeker niet met de bedoeling om iemand pijn te doen. Iedereen die mij kent, weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan. Er gaan heel veel verhalen rond over duwen, maar dat is absoluut niet waar. Dat is niet wat er gebeurd is. Er zijn twee versies van een verhaal en als je dan in Australië zit is dat heel lastig om mee om te gaan.”

Vervolgens zegt de journalist in kwestie dat er filmpjes zijn opgedoken waarbij Van der Poel ook schreeuwt tegen de moeder van die meisjes, waarna hij instemmend knikt. “Natuurlijk heb ik er spijt van. Ik ben ook fout, dat geef ik ook toe. Ik had dat niet moeten doen en het anders moeten aanpakken. Helaas is het wel zo gebeurd. Ik probeer het achter me te laten en verder te kijken naar wat er komt. Nu ga ik even naar huis, de rust op zoeken. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik terug in het land ben. De ploeg en de advocaat gaan het nu verder afhandelen”, zegt de renner van Alpecin-Deceuninck.

Ook ging MVDP in op wat hij anders had moeten doen. “Ik had sowieso de receptie of iemand anders op de hoogte moeten brengen. Maar het was al laat en ik wilde gewoon slapen. Ik dacht het zelf op te kunnen lossen, want dan uiteindelijk helemaal fout is uitgedraaid. Helaas kan ik er niets meer aan veranderen.”