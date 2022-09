KNWU-voorzitter Wouter Bos: “Op korte termijn gang van zaken rond het WK evalueren”

Wouter Bos, de voorzitter van het hoofdbestuur van de KNWU, heeft gereageerd op het hotelincident van afgelopen zaterdagavond voorafgaande aan de WK in Wollongong. Bij dit incident werd Mathieu van der Poel gearresteerd omdat hij twee meisjes zou hebben geduwd.

“De hele gang van zaken rond de arrestatie van Van der Poel is door de KNWU als buitengewoon ongelukkig en teleurstellend ervaren”, vertelt Bos in een persbericht. “We hebben de laatste dagen in voortdurend contact gestaan met onze staf bij het WK in Australië en waar nodig bijstand geleverd aan Mathieu van der Poel en de Nederlandse ploeg.”

Bos reageerde ook op de kritiek die de KNWU gedurende het WK kreeg. De wielerbond zou meerdere steken hebben laten vallen, bijvoorbeeld wat betreft de keuze voor het hotel waar de Nederlandse selectie verbleef. “Wij zullen op zo kort mogelijke termijn de gang van zaken rond het WK evalueren en in het bijzonder de rol die de KNWU hierbij wel of niet heeft gespeeld of had moeten spelen”, aldus Bos.