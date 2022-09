Adrie van der Poel: “Geloof er helemaal niets van dat Mathieu kinderen loopt te duwen”

Interview

Mathieu van der Poel was afgereisd naar Australië om mee te doen met de medailles. Een nachtelijk incident leidde ertoe dat hij door de politie in een cel gezet is en zijn nachtrust kon vergeten. Een opgave volgde al na 35 kilometer. Pas toen vader Adrie zondagmorgen vroeg wakker werd, vernam hij het nieuws van zijn zoon. “Ik heb geen reden om te twijfelen aan zijn uitleg”, vertelt hij aan WielerFlits.

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

Van der Poel senior werd overvallen door het nieuws toen hij wakker werd. “Dat was rond half zeven. Mijn vrouw zei toen al dat hij was afgestapt. Hij was een klein beetje verkouden. Ik zei toen dat het dan misschien toch niet ging, ondanks dat het er beter en beter uitzag. Maar David zei toen direct dat hij bij de politie was geweest, omdat er iets voorgevallen was. Toen zijn we meteen wat zaken op internet gaan lezen. Ik heb hem daarna een paar berichtjes gestuurd, maar hij heeft daarop nog niet geantwoord. Dat snap ik ook wel. Ik hoop alleen maar dat hij er niet te veel onder lijdt. Maar ook dat komt wel weer in orde.”

Het enige dat Adrie van der Poel op het moment van ons gesprek weet van alle zaken rondom zijn zoon, is de beschikbare informatie in de media en zijn de interviews bij Sporzaen de NOS. “Hoe ik Mathieu ken en hoe ik hem ook zie in dat interview bij de NOS, dat past wel bij hem. Hij zal heel kwaad geweest zijn, maar ik ga er niet vanuit dat hij kinderen loopt te duwen of wat je er nog meer bij kunt verzinnen. Daar geloof ik dus helemaal niets van. En het is een woord tegen een woord”, zucht hij. “Ik ken Mathieu natuurlijk door en door. Hij kan best al eens hard roepen of met een deur gooien. Maar hij zal nooit mensen aanvallen.”

“Super veel weet ik er ook niet van”, gaat hij verder. “Ik heb de interviews en info gezien en dat zal wel de waarheid zijn. Je slaapt in hotels en dan gebeurt zoiets weleens. Wij hebben dat zelf in het verleden ook gehad. Het is heel vervelend, zeker voor een wedstrijd als het WK. Het is geen Tour de France waar je met maar een of twee ploegen alleen in een hotel zit. Daar is alle rust. Nu heb je met gewone mensen te maken die in het hotel zitten. De mensen die daar van de KNWU rondlopen, dat zijn eigenlijk allemaal oude bekenden van ons. Ik twijfel er niet aan dat zij het allemaal ook zo goed mogelijk proberen te regelen.”

Niet met zand gestrooid

Van der Poel noemt heel de situatie ongelooflijk zuur. “Dat is denk ik ook de frustratie geweest. Mathieu heeft twee maanden keihard gewerkt. Zo hard heb ik hem eigenlijk nog nooit zien werken. In de koers, maar ook met bijtrainen na een wedstrijd. Afstanden doen. Ik denk dat hij heel goed in vorm was. Ja, ik heb gezegd dat ik dacht dat hij niet klaar zou zijn om met de besten te strijden op dit WK. Ik verander mijn mening niet door dit voorval, om nu maar te zeggen dat ik zand in de ogen heb gestrooid. Maar als ik nu het koersverloop gezien heb, geloof ik niet dat ze hem eraf hadden gereden. Ook als Mathieu niet 100% was.”

Van der Poel was dus niet helemaal fit. “Het ergste was achter de rug en het zou alleen maar beter worden. Hij moest zichzelf goed verzorgen, niet te veel meer trainen en goed rusten. Dan kon hij een klein beetje compensatie krijgen. Na de Mixed Relay heeft hij eigenlijk vrij weinig gedaan en veel gerust. Dus snap ik zijn reactie wel: je gaat op tijd naar bed, die nachtrusten in die laatste week zijn super belangrijk. Als er dan een hoop lawaai is, dan kan het gebeuren dat je naar verloop van tijd even je bed uit gaat om te kijken wat er aan de hand is. Verder zit ik gewoon thuis en weet ik ook zo veel niet meer dan de rest van de wereld. Maar ik hoor veelal hetzelfde verhaal erover en dus zal het wel kloppen, hè.”

Geen luxueus hotel

Omdat Van der Poel verkouden was, lag hij niet zoals beoogd op de kamer met Jan Maas. In plaats daarvan lag hij een verdieping hoger, samen met vriendin Roxanne. “Ik denk dat als je naar zo’n hotel gaat, dat je moet kijken dat je heel de afdeling of etage afneemt”, vindt Adrie. “En als er dan drie kamers leeg staan, dan betaal je die ook maar. Dan heb je ook altijd een reservekamer als je zieken hebt, of een coronageval zoals nu. Dat probeer ik met onze jeugdploeg ook. Dat de KNWU krap bij kas zit? Je weet dat dit jaar veel geld ging kosten, andere jaren wat minder. Probeer daar dan een balans in te vinden. Dit is wel het WK.”

Adrie praat aan de andere kant van de lijn met berusting in zijn stem, zonder woede, wrok of wat dan ook. “Ik denk dat daar geen reden voor is”, vertelt hij rustig. “Ik ken bondscoach Koos Moerenhout, ik ken Ruud Zijlmans die daar als verzorger is. Zij hebben vooraf niets laten weten, buiten dat het er allemaal goed uit zag met Mathieu. Geen enkele negatieve noot, ook niet over het hotel. De sfeer was hartstikke goed en voor mij is er geen reden om aan de woorden van Koos en Ruud te twijfelen. Ik ga er vanuit dat ze dit samen met Christoph Roodhooft goed oppakken en dat ze hem zo rap mogelijk terug naar huis krijgen.”

Nazorg

Dat kan mogelijk nog even duren. De standaardprocedure in Australië – dat bekend staat als een streng land op dit gebied – schrijft voor dat hij zijn paspoort zes weken kwijt is. Van der Poel zou dan pas eind oktober terug naar huis kunnen. Dinsdag moet hij in de rechtbank verschijnen en daar hoort hij of hij zijn paspoort al dan niet terugkrijgt én wat het verdere vervolg in zijn zaak is. “Het grootste karwei begint als hij terug thuis is”, zegt Adrie. “Het oplapwerk. Dat is weer voor ons, de ploeg en de mensen die om hem heen staan. Als je Mathieu voor de Tour de France zag of nu, dat waren twee totaal verschillende personen.”

“Mathieu was terug opgewekt, hij had heel veel zin in dit WK”, vertelt Adrie. “Voor ons is het vervelend, maar voor hem is het een kleine ramp. Zeker als je ziet hoe de koers verlopen is. Daarmee doe ik niets af aan de prestatie van winnaar Remco Evenepoel. Maar je weet het anders nooit. Het zal ooit nog weleens uitkomen hoe dit voorval heeft kunnen plaatsvinden en hoe het allemaal gelopen is. Maar ik houd me vast aan de woorden die Mathieu eerder heeft gezegd. Ik heb geen enkele reden om eraan te twijfelen dat het anders gegaan is.”