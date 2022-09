Aangeslagen Christoph Roodhooft over Mathieu van der Poel: “Mentaal gebroken”

Christoph Roodhooft heeft tekst en uitleg gegeven over het incident met Mathieu Van der Poel. De sportief manager van Alpecin-Deceuninck bevestigt dat het paspoort van Van der Poel is ingenomen. “Schijnbaar een standaardprocedure.”

“Mathieu ging om negen uur slapen, maar om twaalf uur was het nog steeds rumoerig op de gang. Er waren kinderen, tieners, die op zijn deur bonsden. Bij de derde keer was hij pissig”, vertelt een aangeslagen Roodhooft voor de camera’s van de internationale media.

“De kinderen liepen daar rond, schijnbaar zonder ouders in de buurt. Iemand heeft de politie gebeld en die hebben hem (Van der Poel, red.) meegenomen naar het bureau voor uitleg. Op het politiebureau heeft hij zijn kant van het verhaal verteld.”

De 27-jarige Nederlandse kopman ging wel van start in de wegrace, maar verliet de koers al na 35 kilometer. “Sportief gezien is hij heel teleurgesteld. Hij heeft niet geslapen. Mentaal is hij gebroken. Hij keek uit naar deze dag. De laatste twee maanden heeft hij, na zijn slechte Tour de France, er alles aan gedaan om hier goed te zijn.”

Dinsdag moet Van der Poel zich melden bij de rechtbank. “Ze hebben ons een adres gegeven waar we ons moeten melden. Zijn paspoort is inderdaad ingenomen, voor zes weken. Dat is wat ik er van begrijp. Hij krijgt het mogelijk eerder terug.”