Mathieu van der Poel lag met vriendin op andere etage, Moerenhout kreeg laat bericht

Mathieu van der Poel zou aanvankelijk met Jan Maas op een kamer liggen in het hotel van de Nederlandse WK-ploeg. Dat heeft bondscoach Koos Moerenhout aangegeven in een interview met de NOS. Van der Poel kreeg eerder deze week een andere kamer toegewezen en sliep daar afgelopen nacht met zijn vriendin. Daar ging het mis, want nadat hij reageerde op hinder van andere hotelgasten werd MVDP opgepakt.

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

Moerenhout bevestigt dat de kopman van de Nederlandse equipe met zijn vriendin Roxanne ergens anders in het hotel in Sydney lag. De bondscoach vindt niet dat de KNWU ervoor had moeten zorgen dat er iemand naast of in de buurt van Van der Poel lag. “Zo kun je alles beredeneren. Maar dat zal wel losgaan nu”, zegt Moerenhout.

“De keuze was… Hij kwam aan in Australië en was verkouden. Hij zou eerst bij Jan Maas op de kamer liggen, maar hij was verkouden en we hebben besloten dat niet te doen. Hij kreeg een andere kamer, toevallig op een andere verdieping. Dat kan gebeuren. Als dat het verwijt is, komen we er goed mee weg.”

De bondscoach hoorde pas van het incident nadat het al gebeurd was. “Het kwaad was al geschied. Toen kwam hij ermee. Anders regelen wij wel iets”, geeft Moerenhout aan. “Hij stuurde me een berichtje toen het was gebeurd, dan zit je in een situatie waar je niet in wil zitten.”

‘Dit verzin je niet’

Had Van der Poel niet eerder contact moeten opnemen met mensen van de KNWU over de storende kinderen op zijn verdieping? “Dat zou je kunnen concluderen. Ik kan er weinig meer over zeggen dan wat al gezegd is. Het is een hele toestand, wat voor hem enorm klote is. Apart van de schuldvraag heeft hij keihard gewerkt om hier te staan. Dit verzin je niet. Dat is klote.”

Van der Poel riep naar eigen zeggen de meiden op zijn gang zelf tot de orde, maar die verklaren te zijn geduwd door hem. Daarop is de politie gebeld en is Van der Poel korte tijd gearresteerd. Hij ging ondanks de weinige nachtrust wel van start op het WK, maar stapte vroeg af. Zijn paspoort is ingenomen en dinsdag moet hij zich verantwoorden. Dit is wat we allemaal weten over de arrestatie van Mathieu van der Poel.