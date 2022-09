Advocaat van Van der Poel betreurt uitspraak rechter: “Velen van ons zouden hetzelfde doen”

Mathieu van der Poel kreeg maandag in Australië een geldboete van 1500 dollar opgelegd na het hotelincident van zaterdagavond. De advocaat van Van der Poel, Michael Bowe, is in hoger beroep gegaan. “Het is een jammerlijke uitspraak”, zei de verdediger van de Nederlandse renner tegen de NOS.

De rechter achtte het bewezen dat Van der Poel twee meisjes van 13 en 14 heeft geduwd die hem uit zijn slaap hielden op de avond voor de wegrit van de WK wielrennen in Wollongong. “Hij was heel gefrustreerd, want ze klopten op zijn deur en zorgden ervoor dat hij niet kon slapen. Hij is naar buiten gegaan om met ze te spreken, ze klopten meerdere malen op zijn deur. Hij heeft daarvoor bewijs gegeven. Het is zeer plausibel dat het zo verlopen is. Het is erg teleurstellend dat hij veroordeeld is, maar ik ga de beslissing meteen aanvechten.”

Hoe reageerde Van der Poel op de uitspraak van de rechter? “Zijn vriendin was in tranen”, begint Bowe. “En hij was heel teleurgesteld met het resultaat. Hij heeft een goede reputatie, zijn familie heeft een goede reputatie. Het is heel jammer. Ik denk dat er een juiste manier is om hier naar te kijken en misschien reflecteert de uitspraak dat niet.”

De omstandigheden waar Van der Poel in verkeerde zijn volgens de advocaat “heel belangrijk” om mee te nemen in de beslissing. “Hij is helemaal naar Australië gevlogen, het is een gigantisch evenement. Iedereen die wielrennen begrijpt, weet hoe groot het WK is.”

De rechter rekende het Van der Poel zwaar aan dat hij het recht in eigen hand nam. “Velen van ons zouden hetzelfde doen. ’s Avonds en onder druk om te presteren. En iedereen maakt fouten. Hij zal leren van deze ervaring”, reageerde de advocaat, die ook zei dat Van der Poel teleurgesteld was in zichzelf. “Hij zei tegen me dat hij het gevoel heeft dat hij zijn land en het team in de steek heeft gelaten.”