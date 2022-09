Mathieu van der Poel korte tijd gearresteerd door Australische politie

Mathieu Van der Poel heeft zaterdagavond tot diep in de nacht op het bureau van de Australische politie gezeten. De kopman van Nederland werd gearresteerd vanwege een incident op zijn hotelkamer. “Het is een ramp, maar ik kan niets meer veranderen”, zegt hij tegen Sporza.

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

Volgens Van der Poel zouden een aantal kinderen verschillende keren op zijn hotelkamerdeur hebben geklopt. Toen hij daar wat van ging zeggen is het incident ontspoord. “Het klopt, ja. Er was een klein geschil. Het ging over luidruchtige buren en ze zijn hier vrij strikt. Ik was pas om 4 u terug op mijn kamer. Dat is zeker niet ideaal. Het is een ramp, maar ik kan niets meer veranderen. Ik probeer er het beste van te maken.”

De politie werd opgeroepen nadat een van de meisjes haar arm zou hebben bezeerd. “Ik lag vroeg in bed en heel veel kinderen op de gang van mijn kamer vonden het nodig om continu aan te kloppen. Na een paar keer was ik er klaar mee. Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna werd de politie gebeld en werd ik meegenomen.”

Update 03:43: Paspoort ingenomen

Inmiddels wordt steeds meer duidelijk over het incident. Ook de Australische politie heeft een verklaring afgegeven: “Mathieu van der Poel raakte betrokken in een verbaal dispuut met twee tieners van 13 en 14 jaar.” “Van der Poel heeft beide meisjes geduwd. Een van hen viel op de grond, de andere tiener werd tegen de muur geduwd en had een klein letsel aan haar elleboog.” Van der Poel zou zich dinsdag moeten melden in de rechtbank. Zijn paspoort zou zijn ingenomen.