Deze tien berichten werden in 2019 het meest gelezen op WielerFlits woensdag 25 december 2019 om 07:00

Het wielerjaar 2019 gaat om verschillende redenen de boeken in. Historische momenten werden afgewisseld door mooie ontknopingen en treurig nieuws. WielerFlits volgde het hele jaar het nieuws, maar waar waren jullie lezers het meest in geïnteresseerd? Dit waren de tien best gelezen berichten van 2019.

Daar waar het allemaal mee begon. Tom Dumoulin zou zinspelen op een vertrek bij Team Sunweb, werd gemeld door het Italiaanse TuttoBiciWeb. Het was 29 juni, een kleine maand na de Giro d’Italia en ongeveer een week voor de Tour de France.

Inmiddels had Tom Dumoulin al een streep kunnen zetten door zijn twee hoofddoelen. Een valpartij en als gevolg daarvan een knieblessure zaten hem in de weg. Wat volgde was een eerste soap, die van De Knie van Tom. Naar verluidt is in die periode ook onvrede geweest vanuit het kamp-Dumoulin over de handelswijze van Team Sunweb.

Het resulteerde in een nieuwe soap rondom de Limburgse Giro-winnaar van 2017, want wat volgde was een wekenlange serie geruchten over een transfer naar Jumbo-Visma. Er werd gesproken door diverse managements, terwijl de ploegleiding van de gele supermarktploeg zich buiten de hele discussie hield. Dumoulin had namelijk nog een contract bij Team Sunweb.

Uiteindelijk werd op 19 augustus duidelijk dat Dumoulin voor drie jaar getekend had bij Jumbo-Visma. Dat was 51 dagen (toch nog redelijk snel) nadat de eerste berichten over de onvrede de wereld ingeslingerd werden.

Lees hier het originele artikel

De Tour de France zorgt altijd voor hoge bezoekersaantallen op WielerFlits, dat mag geen geheim zijn. De aanvaring tussen twee meesterknechten maakte veel tongen los: Tony Martin en Luke Rowe kregen het in de zeventiende rit naar Gap aan de stok met elkaar. Nadat Martin zijn collega afsneed bij het opdraaien van een klim, volgden een schouderduw over en weer, een armzwaai en wat harde woorden.Genoeg voor een diskwalificatie.

WielerFlits ving na afloop de reactie op van Team Ineos-baas Dave Brailsford en Rowe. Ook bij het hotel van Jumbo-Visma bleef het druk, want er volgde een gesprek tussen de hoofdrolspelers en de ploegen. Daarna werd duidelijk dat beide teams gingen onderzoeken wat mogelijk was om de diskwalificatie tegen te gaan. Er kwam een interview waarin beide renners excuses maakten, maar dat had geen resultaat.

Jumbo-Visma en Team Ineos stapten nog voor een kort geding naar het CAS, maar de volgende ochtend om 11.00 uur vertrok het peloton zonder Martin en Rowe voor de achttiende etappe. De DSQ bleef staan. Voor het eindresultaat van de Tour had het weinig invloed: zonder Rowe in de ploeg won Egan Bernal de gele trui, voor Geraint Thomas. Steven Kruijswijk wist zonder Martin derde te worden in het klassement.

Lees hier het originele artikel

Het nieuws dat Robbert de Greef gereanimeerd moest worden in de Omloop van de Braakman kwam hard binnen in de Nederlandse wielerwereld. De coureur van Alecto viel nadat hij onwel was geworden op de fiets. Door de medische assistentie die hij nodig had, werd besloten om de wedstrijd af te gelasten.

De Greef was halverwege maart nog knap tweede geworden in de Ronde van Drenthe, maar twee weken later stond de wereld op zijn kop voor alle mensen rondom hem. Zijn situatie was lange tijd kritiek maar stabiel, terwijl hij in kunstmatige coma werd gehouden.

Een kleine maand na het ongeluk in Zeeland werd een hersenbloeding De Greef fataal. Op 27-jarige leeftijd overleed hij. Kort na zijn overlijden kwam deze In Memoriam online over Robbert de Greef.

Lees hier het originele artikel

De toekomst van Katusha-Alpecin heeft het wielrennen lange tijd beziggehouden afgelopen jaar. De laatste seizoenen speelde de onzekerheid al vaker een rol op de transfermarkt. Ook in 2019 bleef het niet stil rondom Katusha-Alpecin.

Naar verluidt werd aan alle kanten rondgebeld om Katusha-Alpecin middels een fusie voort te zetten. Corendon-Circus was een van de eerste ploegen die genoemd werd in de media. Waarom? Beide teams hadden Canyon als fietssponsor. Katusha zou stoppen met de sponsoring en shampoo-merk Alpecin zou een hoofdrol opeisen in de nieuwe ploeg.

Deze constructie was ook een manier om Corendon-Circus aan een WorldTour-licentie te helpen, en vooral Amstel Gold Race-winnaar Mathieu van der Poel. Uiteindelijk kwam van deze genoemde constructie niets terecht: Israel Cycling Academy nam in oktober de licentie over van Katusha-Alpecin.

Lees hier het originele artikel

Na enkele jaren als prof was Floris Gerts afgezakt naar het continentale niveau. Tarteletto-Isorex had nog wel plek voor de Nederlander met een verleden bij BMC en Roompot-Nederlandse Loterij. Heel lang duurde het avontuur van Gerts daar niet.

Begin augustus bracht WielerFlits het nieuws dat Gerts op staande voet ontslagen was door zijn Belgische werkgever. Hij zou ploegorders geweigerd hebben en sponsoren in diskrediet hebben gebracht, liet manager Peter Bauwens weten. Er was onderlinge wrijving over de kwaliteit van de fietsen.

“In onze beslissing om hem te ontslaan zijn we niet over één nacht ijs gegaan, maar alle ploegleiders gaven aan niet meer met hem te willen werken. De UCI en KBWB hebben ons voor honderd procent gelijk gegeven”, stelde Bauwens.

“Bauwens heeft zich herhaaldelijk niet aan de afspraken gehouden en het ontslag is onterecht. Er is simpelweg geen geldige reden geweest mij te ontslaan. Ik word gesteund door de CPA en ik wacht rustig de juridische gevolgen af”, reageerde Gerts. Onlangs maakte Gerts bekend dat hij een studie geneeskunde gaat combineren met het fietsen voor clubploeg HSK-Trias-Mooi Jong.

Lees hier het originele artikel

Werd later: Nils Eekhoff verliest wereldtitel na diskwalificatie

Voor Nederland zou het WK wielrennen in Yorkshire vooral in het teken staan van de elite mannen en elite vrouwen, maar ook bij de beloften mannen waren alle ogen gericht op de ploeg in het oranje. Nils Eekhoff was ongeveer een kwartier wereldkampioen.

Het betreffende bericht heette eerst ‘Nils Eekhoff wereldkampioen bij de beloften’ maar werd daarna aangepast naar ‘Nils Eekhoff verliest wereldtitel na diskwalificatie’. Het zorgde voor veel consternatie in Harrogate, want na de finish wees niets erop dat de Nederlander zijn zojuist behaalde titel moest inleveren.

Een korte mededeling met ‘Results under investigation’ deed vermoeden dat het ging om een voorval van vroeg in de koers, toen Eekhoff na een val (waarbij hij zijn schouder terug in de kom zette) terugkeerde in het peloton. Zeker twee minuten reed hij achter de volgwagen van de Nederlandse bondscoach Adriaan Helmantel om terug te keren in het peloton. Dat drong pas door toen Eekhoff en Helmantel naar de jury geroepen werden.

WielerFlits sprak in de korte en spannende periode na de finish met de hoofdrolspelers over de zaak die nog steeds niet écht afgesloten is. Eekhoff is namelijk in beroep gegaan bij het CAS, het hoogste sporttribunaal. En de vraag die in de eeuwigheid bij sportquizzen gesteld zal worden: wie kreeg de wereldtitel toegewezen na de diskwalificatie van Eekhoff?

Lees hier het originele artikel

Het Belgische wielrennen werd begin augustus opgeschrikt door de dood van Bjorg Lambrecht. Op 22-jarige leeftijd liet de coureur van Lotto Soudal het leven, nadat hij zwaar ten val was gekomen in de Ronde van Polen.

Het ging allemaal heel snel. Tijdens de derde etappe gebeurde het ongeluk waarbij Lambrecht, blijkt uit onderzoek, over een reflector op de weg reed en de controle over zijn stuur verloor. Hij botste op een betonnen buis in een greppel en liep een grote scheur in zijn lever op. Dat werd hem diezelfde avond fataal.

De wielerwereld stopt niet, zo bleek ook in de Ronde van Polen. De dag erna werd de rit geneutraliseerd gereden ter ere van Lambrecht, waarna de rittenkoers ‘gewoon’ doorging.

Dat Pavel Sivakov uiteindelijk de ronde won, is ondergeschikt aan het tragische ongeval van Bjorg Lambrecht. De talentvolle en goedlachse heuvelrenner werd dit voorjaar nog zesde in de Amstel Gold Race, vierde in de Waalse Pijl en zou eind dit jaar zijn debuut maken in de Vuelta a España. Hij vertelde er trots over in Vive le Vélo tijdens de Tour de France, vlak voor hij naar Polen trok. In november maakte de organisatie bekend dat het nummer 143 van Lambrecht nooit meer vergeven wordt.

Lees hier het originele artikel

Werd later: Landa biedt excuses aan voor idioot-uitspraak over Yates

In grote rondes wordt op het scherpst van de snede gereden. De spanning loopt dan soms ook hoog op. En daar waar veel spanning en druk is, zijn er ook wel eens uitspattingen. Zo was er tijdens de Giro d’Italia een van Mikel Landa.

De Spanjaard was eigenlijk de aangewezen kopman bij Movistar, maar na vier dagen stond hij al op bijna twee minuten achterstand van toenmalig leider Primoz Roglic. De vierde etappe stond bol van de onrust, het was dan ook de rit waarin Tom Dumoulin hard viel op zijn knie, wat uiteindelijk leidde tot een opgave.

Ook Landa kwam niet ongeschonden uit de strijd, want hij kwam ten val. Dat gebeurde buiten het zicht van de camera’s om, vlak ná de grote val van Dumoulin en co. “Wat een idioot. Hij rijdt als een gek. Door hem val ik op een rotonde”, foeterde Landa op social media. De dader in zijn ogen? Simon Yates.

Die avond bood Landa zijn excuses aan en gaf hij aan dat er uitspraken uit de context getrokken waren. Yates vatte het goed op en begreep de woede, waarna beide renners elkaar op de fiets gingen bestrijden en niet meer met woorden.

Lees hier het originele artikel

Het moest hét moment van Dylan Groenewegen worden, de openingsetappe van de Tour de France in Brussel was op het lijf van de kopman van Jumbo-Visma geschreven. Zou hij dan voor het eerst in dertig jaar zorgen voor een Nederlander in de gele trui?

Het liep allemaal anders. Diep in de finale kwam Groenewegen hard ten val. Weg gele droom. Aangeslagen zat de Amsterdamse veelwinnaar op de grond. De klap had de nodige impact. Ploeggenoot George Bennett, die achterin het peloton reed, stopte en legde een arm op zijn schouder. Met een verbeten gezicht kwam hij als voorlaatste nog de finish over.

De grote vraag daarna was: hoe is het met de sprinthoop van Nederland? Ploegleider Grischa Niermann bracht het nieuws aan de ploegbus, waar Groenewegen in bleef om zich te laten behandelen aan de schaafwonden over zijn lichaam. “Hij is oké op het eerste gezicht. Hij wil niet praten omdat hij behandeld wordt in de bus. Dat is ook wel meer dan begrijpelijk na zo’n val.”

Groenewegen kon verder, dat wist Niermann ook direct te vertellen. Met moeite weliswaar. Maar Groenewegen verbeet de pijn, leverde een bijdrage in de ploegentijdritwinst van Jumbo-Visma en sprintte in de zevende rit naar de zege.

Lees hier het originele artikel

Jumbo-Visma mocht aan het begin van 2019 een nieuwe kopman voor het voorjaar begroeten. Wout van Aert had na de contractbreuk met Nick Nuyens toestemming om naar de Nederlandse ploeg te verkassen. Het voorjaar ging voorspoedig, maar de grote verrassing kwam in het Critérium du Dauphiné.

Wout van Aert sprintte in de eerste drie dagen naar twee ereplaatsen. Oke, maar daarna? De (op dat moment nog) wereldkampioen veldrijden verpulverde de concurrentie in een individuele tijdrit van 26 kilometer naar Roanne. De nummer twee op 31 seconden en de nummer drie op 47 seconden, respectievelijk Tejay van Garderen en Tom Dumoulin.

Met de puntentrui en een grote glimlach wist Van Aert de dag erna doodleuk een oplopende massasprint te winnen. Voor Sam Bennett en Julian Alaphilippe. Het betekende de doorbraak van Van Aert in een rittenkoers op dit niveau.

Kopman Steven Kruijswijk, die daarvoor ook al lange periode met de Kempenaar op stage was geweest, viel dat ook op. Op zijn voorspraak werd Van Aert geselecteerd voor de Tour de France. Voor de veelzijdige coureur uit Lille was dat niet slecht ‘om te leren’, maar hij had zichzelf vijf keiharde doelstellingen gesteld. Hoeveel hij er daarvan wist te volbrengen? Zeker drie.

Lees hier het originele artikel