Astana maakt met truc speciale ruimte voor Bol en Cavendish

Special

Astana Qazaqstan is de volgende ploeg die een slag slaat na het debacle bij B&B Hotels-KTM. Teammanager Aleksandr Vinokourov is erin geslaagd om Mark Cavendish en Cees Bol te strikken. Bijzonder, want vorige week zondag zaten de Kazachen nog aan de maximaal toegestane selectiegrootte van dertig renners voor 2023. Hoe dit kan? WielerFlits zet de feiten op een rij aan de hand van een reconstructie.

Astana Qazaqstan had de selectie al compleet voor komend wielerseizoen, waarin de azuurblauwen zouden aantreden met dertig renners. Het WorldTeam ontsloeg vorige week maandag echter kopman Miguel Ángel López nadat er extra bewijzen tegen zijn persoon bekend werden bij Astana Qazaqstan. De Colombiaanse klimmer zou betrokken zijn bij een dopingzaak. Hij werd op staande voet ontslagen. De vrijdag ervoor werd duidelijk dat Jérôme Pineau de beoogde financiële injectie voor zijn ploeg B&B Hotels-KTM niet rond kreeg en de huidige én nieuwe renners mochten uitzien naar een nieuwe ploeg voor het komende jaar.

Package deal bij Human Powered Health

Onder die coureurs bevonden zich Mark Cavendish en Cees Bol. Beide renners vallen onder het Nederlandse managementbureau SEG Cycling. WielerFlits zette vorige week uiteen welke teams theoretisch gezien nog plek hadden voor de Brit, die komend jaar nog één kans hoopte te krijgen om het recordaantal ritzeges in de Tour de France te verbreken. Cav staat op dit moment op 34 zeges en deelt het record met levende legende Eddy Merckx. Praktisch gezien was er echter niet overal ruimte. Trek-Segafredo gaf aan hem niet aan te willen trekken en AG2R Citroën zette dan weer in op Franck Bonnamour, ook van B&B Hotels.

Intussen leek er een enorme stunt in de maak. Het Amerikaanse ProTeam Human Powered Health lag op pole position om de Brit aan te trekken. Niet alleen Cav, blijkt nu. SEG Cycling had hem samen met Cees Bol als package deal samengebracht. Het was of beiden, of niet. Het Amerikaanse ProTeam van de vrouwelijke Belgische teammanager Ro De Jonckere bereidde een contractvoorstel voor beide renners voor, omdat ze nog een extra potje met budget hadden. Door het aantrekken van de twee snelle mannen, zag Human Powered Health een grote droom plots rap naderbij komen: een wildcard voor de Tour de France.

Slinkse Vino

Woensdag 14 december – twee dagen na het ontslag van López – zoekt Vinokourov de media op om te vertellen dat hij Cavendish graag verwelkomt in zijn ploeg én dat hij de Brit al gebeld had. In de dagen erna kantelt de toekomst van de Brit van de American Dream naar de Kazachse zekerheid in de WorldTour. Astana Qazaqstan moet immers de Tour de France rijden, terwijl dat een onzekere factor is bij Human Powered Health. Tot en met vrijdag gaan ze er in de Verenigde Staten vanuit dat het duo hen voor 2023 versterkt, maar afgelopen weekend is de kogel dan definitief door de kerk gegaan: Astana Qazaqstan.

Nu rijst alleen de vraag: hoe kan dit, terwijl die ploeg al 29 renners onder contract heeft voor 2023? Met Cavendish én Bol – die ook voor Vino alleen in een package deal beschikbaar waren – kom je op 31 renners uit en dat mag volgens de UCI-regels niet. Daar hebben Vinokourov en co een foefje voor gevonden: een van de Kazachen in de WorldTour- selectie is gedegradeerd naar de opleidingsploeg van Astana Qazaqstan. Daardoor is er ruimte gecreëerd voor het aantrekken van zowel Bol als Cavendish. Voor Astana is die laatste de eerste topsprinter in de geschiedenis. Kind van de rekening: Nurbergen Nurlykhassym.

Met alleen Alexey Lutsenko als kopman in de Tour, lijken Cav én Bol deze zomer naar Frankrijk te gaan. Komende week melden ze zich in Spanje op trainingstage met hun nieuwe ploeg, de officiële aankondiging vanuit Astana Qazaqstan zal snel volgen…