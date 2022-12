Trek-Segafredo sluit komst Mark Cavendish uit

Het is midden december en Mark Cavendish zit nog altijd zonder ploeg voor 2023. Er zijn maar weinig teams die ruimte hebben voor de Britse sprinter. Trek-Segafredo was een van de (mogelijke) opties, maar de Amerikaanse ploeg zal niet toehappen. “We hebben op dit moment geen plek voor Mark”, geeft teammanager Luca Guercilena aan in gesprek met Cyclingnews.

Trek-Segafredo heeft voorlopig 29 renners onder contract staan voor 2023 en dus is er in theorie nog ruimte voor Cavendish. “Maar we hebben besloten om het bij 29 renners te houden. Mark is een geweldige atleet en is zeker erg interessant, maar we hebben op dit moment geen plaats voor hem. Een paar jaar geleden hebben we een vrij duidelijke beslissing genomen om te investeren in jonge renners.”

Cavendish past als 37-jarige niet in het geschetste profiel. “Tot nu toe heeft de keuze om te investeren in jonge renners zijn vruchten afgeworpen”, aldus Guercilena. “We willen dan ook de ruimte blijven geven aan renners die met ons zijn meegegroeid.”

Op weg naar Human Powered Health?

Een transfer naar Trek-Segafredo is dus niet aan de orde, maar Cavendish hoeft alsnog niet te vrezen voor zijn verdere sportieve carrière. Verschillende bronnen melden aan WielerFlits dat het Amerikaanse ProTeam Human Powered Health een contractvoorstel aan het voorbereiden is. De selectie voor 2022 was al gereed, maar men had naar verluidt nog een potje voor een ‘speciale renner’ die zich aandeed.

De formatie van de Belgische teammanager Hendrik Redant hoopt met de Brit een wildcard voor de Tour de France te bemachtigen. Cav wil proberen om het ritzegerecord in de Tour in handen te krijgen. Dat staat op dit moment op 34 stuks en dat deelt de 37-jarige Brit met legende Eddy Merckx. Intussen liet Cavendish’ boezemvriend en ex-renner Pete Kennaugh aan Cyclingnews weten dat de Brit al een contract voor 2023 heeft bemachtigd, maar dat hij niet weet waar.