‘Het Netflix-verhaal van Mark Cavendish in de Tour de France schrijft zichzelf’

In de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast bespreken de heren het wielernieuws van deze week. De mogelijke transfer van Mark Cavendish naar Human Powered Health, het verdwijnen van het Franse B&B Hotels-KTM en de verkiezingen voor de wielrenners van het jaar staan voor de deur.

‘Wat doet Eelco Meenhorst op het lijstje nominaties Coach van het jaar?’, dat is een vraag die Youri zichzelf hardop durft te stellen na het zien van de nominatielijsten van het NOC*NSF. Merijn Zeeman is namelijk níet genomineerd voor deze award en dat zit onze Amelandse podcasthost toch niet helemaal lekker.

Daarnaast is er nog aandacht voor de uitspraak in de zaak Van der Poel en bespreken de mannen de wereldbeker veldrijden in het Italiaanse Val di Sole. Luisteren dus!

Spoorboekje

01:25 – Transfer Mark Cavendish en einde B&B Hotels

25:01 – Verkiezing Wielrenner van het Jaar

37:23 – Verkiezingen Sportman en Coach van het Jaar

42:23 – Best gelezen bericht van de week: uitspraak in de zaak-Van der Poel

49:31 – Mathieu van der Poel gaat voor sneeuwpret naar Val di Sole

