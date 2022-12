Astana Qazaqstan hoopt wel op komst Mark Cavendish

De Amerikaanse wielerploeg Human Powered Health wil graag Mark Cavendish inlijven voor het komende wielerseizoen, maar er zijn meer kapers op de kust. Niemand minder dan Alexander Vinokourov, de teammanager van Astana Qazaqstan, heeft interesse in de Britse sprinter.

Vinokourov windt er geen doekjes om in gesprek met Cyclingnews: de oud-renner zet in op de komst van Cavendish. Waar een ploeg als Trek-Segafredo geen interesse heeft in de inmiddels 37-jarige Brit, ligt dat dus anders bij Astana Qazaqstan. “Toen ik het nieuws hoorde van B&B Hotels, dacht ik meteen aan Mark. Ik heb hem gebeld en gezegd dat we konden praten. Wat echt belangrijk is, is dat hij nog altijd gemotiveerd is. Ik werd op bijna 40-jarige leeftijd nog Olympisch kampioen.”

Vinokourov benadrukt ook meteen dat er nog geen akkoord is tussen beide partijen. “We moeten tot een volledig akkoord komen, er is momenteel nog niets beslist. Ik wil hem er echter wel graag bij. In onze zestienjarige geschiedenis hebben we nog nooit een topsprinter aan boord gehad. De bal ligt nu in zijn kamp.”

De vraag is of Cavendish kiest voor de WorldTour-zekerheid van Astana Qazaqstan. Verschillende bronnen melden aan WielerFlits dat het Amerikaanse ProTeam Human Powered Health een contractvoorstel aan het voorbereiden is. De selectie voor 2023 was al gereed, maar men had naar verluidt nog een potje voor een ‘speciale renner’ die zich aandeed.

De formatie van de Belgische teammanager Hendrik Redant hoopt met de Brit een wildcard voor de Tour de France te bemachtigen. Cav wil proberen om het ritzegerecord in de Tour in handen te krijgen. Dat staat op dit moment op 34 stuks en dat deelt de 37-jarige Brit met legende Eddy Merckx. Intussen liet Cavendish’ boezemvriend en ex-renner Pete Kennaugh aan Cyclingnews weten dat de Brit al een contract voor 2023 heeft bemachtigd, maar dat hij niet weet waar.