‘Cees Bol vindt onderdak bij Astana Qazaqstan, deal met Mark Cavendish is definitief rond’

La Gazzetta dello Sport weet het zeker: Mark Cavendish rijdt in 2023 voor Astana Qazaqstan. En hij zou niet enige zijn die na het B&B-debacle naar het Kazachse team trekt. De Italiaanse sportkrant meldt namelijk dat ook Cees Bol overstapt naar Astana Qazaqstan.

Het is opvallend dat La Gazzetta dello Sport meldt dat beide renners hebben getekend voor Astana Qazaqstan. De Kazachse formatie heeft – zonder Cavendish en Bol – al 29 renners onder contract voor 2023, wat betekent dat er nog maar plek is voor één extra renner. Wel heeft Astana Qazaqstan nog een opleidingsploeg, wat eventueel voor extra opties zorgt.

Cavendish zou maandag een vliegtuig nemen naar Calpe, waar Astana Qazaqstan momenteel op trainingskamp is. Hij zou zijn Specialized, de fiets waarop hij reed voor Quick-Step-Alpha Vinyl, niet meenemen en direct op een Willier Triestina van zijn toekomstige ploeg stappen. Die laatste fietsenproducent is gebaat bij de komst van Cavendish, schrijft La Gazzetta dello Sport. Nu Vincenzo Nibali gestopt is, zou er nood zijn aan een nieuwe uithangbord voor het Italiaanse merk. Om die reden zou Willier Trestina met het benodigde bedrag over de brug zijn gekomen om Cav binnen te halen.

B&B Hotels-KTM

Bol en Cavendish zouden in 2023 beiden eigenlijk uitkomen voor B&B Hotels-KTM, dat een flinke upgrade zou krijgen. De verwachte financiële injectie kwam er echter niet. Uiteindelijk moest Jérôme Pineau de stekker zelfs helemaal uit het project halen, waardoor de renners op zoek moesten naar een nieuwe ploeg. Astana Qazaqstan liet al snel weten interesse te hebben in Cavendish. “Toen ik het nieuws hoorde van B&B Hotels, dacht ik meteen aan Mark. Ik heb hem gebeld en gezegd dat we konden praten”, vertelde ploegmanager Alexandre Vinokour onlangs nog in gesprek met Cyclingnews.