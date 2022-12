‘Mark Cavendish staat dicht bij een transfer naar Astana Qazaqstan’

De transfer van Mark Cavendish naar Astana Qazaqstan lijkt slechts een kwestie van tijd. De Britse sprinter is volgens La Gazzetta dello Sport dicht bij een akkoord met de Kazachse ploeg van Alexander Vinokourov.

Dat meldt Ciro Scognamiglio, een doorgaans goed ingevoerde journalist van La Gazzetta dello Sport, op basis van bronnen. Het is geen geheim dat Alexander Vinokourov, de teambaas van Astana Qazaqstan, interesse heeft in de inmiddels 37-jarige Cavendish. “Toen ik het nieuws hoorde van B&B Hotels, dacht ik meteen aan Mark. Ik heb hem gebeld en gezegd dat we konden praten”, vertelde hij onlangs nog in gesprek met Cyclingnews.

“Wat echt belangrijk is, is dat hij nog altijd gemotiveerd is. Ik werd op bijna 40-jarige leeftijd nog Olympisch kampioen. We moeten tot een volledig akkoord komen, er is momenteel nog niets beslist. Ik wil hem er echter wel graag bij. In onze zestienjarige geschiedenis hebben we nog nooit een topsprinter aan boord gehad. De bal ligt nu in zijn kamp.”

Astana of Human Powered Health?

Astana Qazaqstan is niet de enige kaper op de kust, want ook Human Powered Health is achter de schermen bezig met de komst van Cavendish. De Amerikaanse formatie is een contractvoorstel aan het voorbereiden, in de hoop met Cavendish een wildcard te bemachtigen voor de komende Tour de France. De vraag is alleen of Cavendish wel oren heeft naar een Amerikaans avontuur, of toch liever kiest voor de WorldTour-zekerheid van Astana Qazaqstan.