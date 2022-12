Mark Cavendish onderhandelt met Human Powered Health

Mark Cavendish zet zijn carrière mogelijk voort bij Human Powered Health. Verschillende bronnen melden aan WielerFlits dat het Amerikaanse ProTeam een contractvoorstel aan het voorbereiden is. De selectie voor 2022 was al gereed, maar men had naar verluidt nog een potje voor een ‘speciale renner’ die zich aandeed. De Brit kwam onlangs vrij na het debacle bij B&B Hotels-KTM.

De formatie van de Belgische teammanager Hendrik Redant hoopt met de Brit een wildcard voor de Tour de France te bemachtigen. Cav wil proberen om het ritzegerecord in de Tour in handen te krijgen. Dat staat op dit moment op 34 stuks en dat deelt de 37-jarige Brit met legende Eddy Merckx.

Bij Human Powered Health staan in 2023 onder meer Chad Haga (ex-Team DSM), Barnabás Peák (ex-Intermarché-Wanty-Gobert), de Nederlanders Wessel Krul en Bart Lemmen en de Belgen Gijs Van Hoecke (ex-Jumbo-Visma) en Sasha Weemaes op de loonlijst.

Aanvankelijk zou de Brit in zee gaan met B&B Hotels-KTM, maar de financiële injectie die ploegbaas Jérôme Pineau voorhield flopte. In het geruchtencircuit gaat rond dat Cavendish niet wilde tekenen voordat een van de sponsoren dat deed, terwijl de sponsor geen fiat wilde geven voordat Cavendish zijn krabbel had gezet.

Hoe dan ook: het project van Pineau liep uit op een debacle en nu zit een volledige wielerploeg zonder werk, terwijl de meeste andere ploegen al op het eerste trainingskamp zijn. Cavendish is een van die ‘slachtoffers’.

Lobby voor wildcard

Er waren praktisch maar vijf teams die ruimte hadden voor Cavendish. Toch lijkt de kans het grootst bij Human Powered Health, de ploeg met verreweg de minste zekerheid op een deelname aan de Tour de France. De ervaren Brit hoopt nog één kans te krijgen om het record van Eddy Merckx te verbreken, maar daarbij zal zijn Amerikaanse ploeg flink moeten lobbyen. Slechts twee keer kregen de Amerikanen een wildcard voor een WorldTour-koers voor de ASO. Dat waren de Ronde van Catalonië in 2021 en de Waalse Pijl in 2019.

Lotto Soudal en TotalEnergies hebben voor komend jaar een gegarandeerde wildcard afgedwongen voor de Tour de France, waardoor zij startrecht hebben. De ASO mag zodoende nog twee wildcards vergeven. Door het wegvallen van B&B Hotels-KTM, is er geen tweede Franse ProTeam meer en dus mag Cavendish hopen. Normaal gesproken zullen de laatste twee wildcards gaan tussen Israel-Premier Tech, Uno-X, mogelijkerwijs de nieuwe teams Q36.5 Pro Cycling en Tudor Pro Cycling, met dan Human Powered Health van Cav.

Intussen liet Cavendish’ boezemvriend en ex-renner Pete Kennaugh aan Cyclingnews weten dat de Brit op zeker een contract voor 2023 heeft bemachtigd, maar dat hij niet weet waar.