‘B&B Hotels vindt geen sponsor, renners mogen op zoek naar nieuwe ploeg’

Het ziet er zeer slecht uit voor B&B Hotels-KTM. De ploeg van oud-renner en manager Jérôme Pineau zou in 2023 een forse upgrade krijgen, maar is er volgens Franse media niet in geslaagd om een juiste sponsor te vinden om de geschetste plannen ook daadwerkelijk te kunnen financieren.

De namen van Paris Cycling Club, Amazon France, Carrefour, Cdiscount en Engie zijn al meermaals gekoppeld aan de Franse ploeg, maar vanuit die sponsorhoek bleef het al angstvallig stil. De Franse formatie kon niet op tijd de benodigde documentatie aanleveren bij de UCI, maar kreeg alsnog extra tijd om het budget rond te krijgen. Pineau moet de zoektocht naar een juiste geldschieter echter staken, zo meldt onder meer L’Équipe.

Volgens de Franse sportkrant zijn de problemen ontstaan na het afhaken van Sephora. Sephora is een Franse winkelketen die handelt in parfum en cosmetica, opgericht in 1973. Sinds 1997 maakt het deel uit van het overkoepelende LVMH, een Frans bedrijf dat luxegoederen produceert en distribueert. De winkelketen had plannen om B&B Hotels te sponsoren, maar besloot zich uiteindelijk toch terug te trekken uit de onderhandelingen.

Laatste strohalm?

Volgens de Franse krant Le Télégramme heeft ploegbaas Jérôme Pineau zijn renners vrijdag tijdens een videovergadering laten weten dat ze naar andere opties mogen kijken. Dit betekent dat renners als Mark Cavendish, Maximiliano Richeze, Cees Bol, Nick Schultz en Stephen Williams, die al een contract hadden getekend bij B&B Hotels-KTM voor 2023, op zoek mogen naar een nieuwe werkgever. Ramon Sinkeldam koos al eieren voor zijn geld: de Nederlander heeft voor twee jaar getekend bij Alpecin-Deceuninck.

Teambaas Pineau zou volgens Cyclingtips en Le Télégramme overigens nog wel een doorstart van zijn ploeg op continentaal niveau willen bewerkstelligen.