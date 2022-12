Astana Qazaqstan ontslaat Miguel Ángel López na nieuw bewijs in dopingzaak

Astana Qazaqstan heeft het contract van Miguel Ángel López ontbonden. De Colombiaanse klimmer werd in juli al genoemd in een dopingonderzoek rond de omstreden Spaanse arts Marco Maynar en nu zou er extra bewijs boven water gekomen zijn.

Astana Qazaqstan schorste de Colombiaan in juli al eens vanwege zijn vermeende betrokkenheid in de zaak rond Maynar, maar hief die schorsing later weer op omdat er ‘geen bewijzen’ waren. López reed nadien onder andere de Vuelta a España voor de Kazachse ploeg. Hij beëindigde de Spaanse ronde zelfs als vierde.

Nu is de Kazachse formatie toch op nieuw bewijs gestoten. “We hebben nieuwe elementen ontdekt die wijzen op een band tussen Miguel Ángel López en dokter Marcos Maynar”, klinkt het in een persbericht. “De ploeg had dan ook geen andere keuze om het contract te beëindigen.”

López zelf ontkent in alle toonaarden dat hij betrokken zou zijn bij de dubieuze praktijken van Maynar. “Op dit moment loopt er geen actief onderzoek”, schreef hij vorige maand nog. “Mijn advocaten zullen indien nodig de nodige juridische stappen ondernemen.”

Wat weten we over de zaak-Maynar?

Een speciale afdeling van de Guardia Civil doet momenteel onderzoek naar de praktijken van de omstreden dokter Marco Maynar Mariño. Miguel Ángel López is niet de enige bekende naam uit het wielermilieu die in verband wordt gebracht met Maynar. Oud-wielrenner en teambaas Vicente Belda is een belangrijke verdachte, net als zijn zoon, Ruben Bernal, ex-wielrenners Ángel Vázquez en Luis Vicente Otín en Rubén Tiago Alves Pereira, de teammanager van de Portugese continentale formatie Glassdrive-Q8-Anicolor.

Belda is één van de verdachten in de zogeheten ILEX-operatie, een onderzoek naar een criminele organisatie gevestigd in de Spaanse provincie Cáceres. Deze organisatie zou zich bezighouden met de illegale vervaardiging en distributie van medicijnen binnen en buiten de Spaanse landsgrenzen, maar ook met de handel van verboden middelen binnen de topsport. De omstreden arts Marcos Maynar, die in opspraak is geraakt vanwege vermeende misdrijven van drugshandel en witwassen, is de grote spil in het web.

Maynar is inmiddels al gearresteerd door de Spaanse politie. Bij meerdere huiszoekingen zijn diverse spullen in beslag genomen, waaronder door WADA verboden medicijnen. De Spaanse politie zou verder inzicht hebben in ontcijferde gecodeerde berichten, banktransacties en specifieke kosten/opbrengsten voor een kuur.