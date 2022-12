‘Franck Bonnamour na B&B-debacle in gesprek met AG2R Citroën’

Franck Bonnamour heeft na het debacle rondom B&B Hotels-KTM nog geen ploeg voor komend seizoen, maar de 27-jarige Fransman lijkt zich geen zorgen te hoeven maken over zijn toekomst. Bonnamour is namelijk in gesprek met AG2R Citroën, zo meldt Ouest-France.

Volgens de Franse krant zijn er momenteel gesprekken gaande tussen Bonnamour en Vincent Lavenu, de teammanager van AG2R Citroën. Die laatste gaf eerder al aan dat hij wel interesse heeft in de diensten van Bonnamour. De Franse renner kwam de voorbije twee seizoenen uit voor B&B Hotels-KTM. Daarvoor reed hij voor Arkéa-Samsic en voorgangers.

Bonnamour brak in 2021 helemaal door bij de profs. De rasaanvaller boekte dan wel geen overwinning, maar was goed voor meerdere ereplaatsen. Zo werd hij tweede in de Tour du Limousin en Parijs-Tours. Ook in de Tour de France liet hij zich van zijn beste kant zien, met vier top 10-noteringen en sterke prestaties in het midden- en hooggebergte. Dit leverde hem ook een 22ste plaats op in het eindklassement.

Dit jaar boekte Bonnamour wel zijn eerste profzege in La Polynormande. Ook werd hij tweede in een rit in Parijs-Nice, maar verder vielen de resultaten ietwat tegen.