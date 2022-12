Dit zijn de opties voor Mark Cavendish, met daarbij een heel verrassende

Special

Mark Cavendish is een van de grote ‘slachtoffers’ van het debacle rondom B&B Hotels-KTM. Hij zit daardoor nu nog altijd zonder ploeg. Waar vindt hij nu nog een contract? WielerFlits brengt de opties in kaart.

In dit artikel lees je:

Human Powered Health

We beginnen meteen met de meest verrassende: Human Powered Health. Volgens onze bronnen ligt de Amerikaanse ploeg op pole position voor de komst van Mark Cavendish. Aan het roer van die ploeg staat sinds vorig jaar Henrik Redant. Hij heeft de ploeg voor komend jaar omgebouwd van een vooral Amerikaans-Canadees team, tot een meer internationale ploeg. Zo werden onder meer Gijs Van Hoecke, Sasha Weemaes, Stanisław Aniołkowski en Barnabás Peák al vastgelegd. Met de renners die daar reeds onder contract liggen, is er een – weliswaar bescheiden – sprinttrein te bouwen.

Bovendien liggen er nog maar 22 renners onder contract. Bart Lemmen werd een tijdje geleden als laatste aanwinst gepresenteerd, maar volgens onze bronnen maken de sponsoren werk van de komst van Cavendish. Met de Brit hopen ze een langgekoesterde wens in te laten gaan: Human Powered Health zou dolgraag een Tour de France-wildcard bemachtigen. Het Nederlandse managementbureau SEG Cycling heeft door renners Peák, August Jensen, Colin Joyce en Wessel Krul nauwe banden met de Amerikanen. Cav is dit jaar gaan samenwerken met SEG, dat ook al dicht betrokken was bij het B&B Hotels-verhaal.

AG2R Citroën

AG2R Citroën heeft voor 2023 nog twee plekken vrij in de selectie. Rondom de ploeg van Vincent Lavenu gaan geen geruchten en voor komend jaar heeft hij pas drie versterkingen aangeworven. Dat zijn beloften Alex Baudin, Bastien Tronchon en Pierre Gautherat. Het ontbeert in de selectie van AG2R Citroën ook aan een topsprinter en dus zou de Brit perfect passen. Er zijn renners aanwezig die een degelijke sprinttrein kunnen vormen én er is nog plaats voor Cav om iemand mee te nemen. Bovendien is er naast klassementskopman Ben O’Connor ook ruimte om de Brit mee te nemen naar de Tour de France, Cav’s vereiste.

Keerzijde van de medaille: Lavenu houdt altijd plekken vrij in zijn selectie voor renners die uit zijn eigen U23- of U19-teams halverwege het seizoen kunnen doorstromen naar de hoofdmacht. Volgens Franse media staat dat ook volgend jaar te gebeuren, want volgens hen maakt Jordan Labrosse per 1 augustus 2023 de overstap. Toch werd het budget van de Franse ploeg de laatste jaren fors opgekrikt, wat de deal wel mogelijk moet kunnen maken. Zeker gezien het feit dat 2022 niet het beste jaar van AG2R Citroën was, kunnen de stakeholders misschien wel het een en ander gaan eisen.

Astana Qazaqstan

Aanvankelijk leken slechts drie WorldTeams nog plek te hebben voor Mark Cavendish, maar maandagavond kwam daar plots Astana Qazaqstan bij. De ploeg van teambaas Aleksandr Vinokourov was al compleet, maar zij besloten na meer belastend bewijs tegen Miguel Ángel López om de Colombiaan te ontslaan. Daardoor is er meteen budget en een rol als kopman vrijgekomen in de WorldTour. Nairo Quintana zal ook op deze plek azen, maar Cavendish kan dat op een andere manier ook invullen. De azuurblauwen hebben weinig ervaring met sprinters en een spurttrein zullen ze dan stevig moeten gaan bouwen.

INEOS Grenadiers

Een terugkeer bij INEOS Grenadiers lijkt technisch haalbaar, want de Britse miljoenenformatie heeft nog een plekje over in de selectie van 2023. Dat Cavendish het zegerecord van Eddy Merckx in de Tour de France kan breken in het shirt van een Britse ploeg, zal meewerken in de onderhandelingen. Bovendien is INEOS Grenadiers kapitaalkrachtig genoeg om hem een vorstelijk salaris te kunnen betalen. Maar hoe veel ruimte is er voor Cavendish in een Tourploeg die weer op jacht gaat naar geel? Bovendien is de combinatie sprinters met INEOS Grenadiers in het verleden nog nooit succesvol gebleken.

Update 11.00 uur (13 december): ons heeft intussen het bericht bereikt dat Cameron Wurf ook komend jaar zal uitkomen voor INEOS Grenadiers. Daarmee komt de Britse miljoenenformatie ook aan dertig renners en zit dus vol.

Trek-Segafredo

Trek-Segafredo zat lange tijd vol, totdat de Zwitser Simon Pellaud vorige maand besloot om zijn contract in te leveren. Het gerucht gaat dat hij Deens kampioen Alexander Kamp volgt naar Tudor. Ook Gianluca Brambilla, Matteo Moschetti (beiden Q36.5) en Jakob Egholm (Deense continentale ploeg) vertrekken en daartegenover staat de komst van Thibau Nys, Mathias Vacek en Natnael Tesfatsion. Of er financieel ruimte is voor Cavendish, valt te bezien. Wat wel in zijn voordeel spreekt is dat de Amerikanen geen pure sprinter in hun selectie hebben én geen klassementsklepper voor de Tour de France. Win-win?

TotalEnergies

Een van de twee ProTeams dat op basis van hun prestaties in 2022 een gegarandeerde wildcard voor alle WorldTour-koersen heeft afgedwongen, is TotalEnergies. Die ploeg heeft pas 26 renners onder contract voor 2023 en dus is daar nog de nodige ruimte. Bovendien hebben ze renners in de ploeg die – met wat bijtrainen links en rechts – een prima sprinttrein kunnen vormen. De vraag is wel of een deelname aan de Tour de France bij dit team im frage is. Daar rijdt immers ook Peter Sagan, die zijn kans ook zal willen gaan. Door de aanwezigheid van de Slowaak is wel fietsenmerk Specialized aan boord, waarmee ook Cavendish een goede relatie heeft.

Maar ook hier zit weer een addertje onder het gras. TotalEnergies is een overwegend Franse ploeg en daarom zullen zij misschien wel kijken naar met name de Franse renners die vrijkomen na het B&B Hotels-fiasco. Voor hen zijn renners als Pierre Barbier, Alan Boileau, Franck Bonnamour, Cyril Gautier, Alexis Gougeard, Jérémy Lecroq, Pierre Rolland en met name toptalent Axel Laurance wellicht een stuk interessanter, al wegen zij commercieel niet op tegen Cavendish. Bij alle andere overgebleven ProTeams lijkt de komst van Mark Cavendish onmogelijk.

Welke teams zitten vol?

Omwille van corona mochten de teams van de UCI de laatste twee seizoenen uit respectievelijk 32 en 31 renners bestaan. In 2023 keert alles weer terug bij het oude en mogen WorldTeams en ProTeams maximaal dertig renners onder contract hebben. Dat geldt alleen wanneer zij twee neoprofs in de selectie hebben. Is dat er een, dan mag een selectie uit 29 renners bestaan. Zijn dat er geen, dan mag een ploeg uit maximaal 28 renners bestaan. In de praktijk is dat nauwelijks het geval, want bijna ieder team heeft twee neoprofs (de status die eerste- en tweedejaars profs hebben) onder contract staan. Zodoende is er voor Cavendish in ieder geval geen plek bij WorldTeams Alpecin-Deceuninck, BORA-hansgrohe, Cofidis, EF Education-EasyPost, Movistar, Arkéa Samsic, BikeExchange-Jayco en Team DSM. Hoewel het nog niet officieel wereldkundig is gemaakt, zit ook UAE Emirates vol. De ploeg uit het Midden-Oosten heeft de aflopende contracten van sprinter Juan Sebastian Molano en allrounder Ryan Gibbons verlengd, waardoor UAE Emirates ook op dertig renners komt. Bij de ProTeams – waarvoor dus dezelfde regels gelden m.b.t. de grootte van de selectie – is er behoudens Uno-X wél ruimte. Welke teams hebben geen plaats meer?

Technisch gezien zitten een aantal teams dus sowieso vol, maar praktisch gezien ook. Zo is er bij Intermarché-Wanty-Gobert geen budget meer om meer dan 28 renners aan te trekken en dat zou volgens de wandelgangen ook het geval zijn bij Groupama-FDJ. Bahrain Victorious en Soudal-Quick-Step zijn uitgesloten: bij het eerste team was er geen budget voor de ook nog altijd ploegloze Nairo Quintana, terwijl zij hun plannen voor de kopmannen afgelopen week tijdens het eerste trainingskamp al uit de doeken hebben gedaan. Daar werd met geen woord over Cav gerept. Bahrain Victorious bevestigt aan ons dat het ‘voor nu’ bij 28 renners blijft. Bij de Belgische ploeg werd zijn aflopende contract niet verlengd en werd hij vorige week nog uitgezwaaid. Die ommezwaai komt er niet, omdat Patrick Lefevere het seizoen normaal gesproken aanvangt met de 29 renners die reeds onder contract staan. Gezien het budget en de samenstelling van de ploeg, leek Israel-Premier Tech ook een geschikte kandidaat om Cavendish in te lijven. Zij contracteerden afgelopen week nog Stephen Williams, die ook de dupe werd van de ineenstorting van het B&B Hotels-KTM-project van Jérôme Pineau. De Israëliërs lieten bij die bekendmaking weten dat hun selectie (28 renners) daarmee voor 2023 rond is. Jumbo-Visma heeft ook nog een plekje vrij, maar die zal de Nederlandse ploeg niet gaan invullen. Ook Lotto Soudal valt af. De Belgische ploeg degradeert weliswaar uit de WorldTour, maar heeft wel een gegarandeerde wildcard voor alle wedstrijden op het hoogte niveau. Daarmee kunnen ze ook deelnemen aan de Tour de France. Hoe wel de selectie nu bestaat uit 26 renners, bevestigt de ploeg aan WielerFlits dat ze daarmee ‘in principe’ rond zijn. Gezien de aanwezigheid van Caleb Ewan en toptalent Arnaud De Lie, lijkt die move ook onwaarschijnlijk. Cavendish heeft tevens een verleden bij Doug Ryder, die met Q36.5 terugkeert als ProTeam volgend jaar. Ryders budget is naar verluidt ook op, al is daar mogelijk bewegingsruimte.