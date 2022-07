Tour 2022: UCI en ASO: “Alle coronatests waren negatief”

Update

Het hield de gemoederen goed bezig tijdens en na afloop van de Alpenrit van zondag naar Châtel. Volgens het protocol van de ASO moeten alle renners voorafgaand en tijdens de rustdagen een antigeen-coronatest ondergaan. Is deze positief, dan volgt een PCR-test. Is die ook positief én zijn er te veel virusdeeltjes aanwezig, dan moet een renner naar huis. Maandag zijn dat er geen, melden de UCI en de ASO.

Volgens verschillende Belgische en Italiaanse media zijn er voorlopig geen positieve test afgegeven. Alle renners moesten zondag op de Portet du Soleil meteen een wit tentje induiken om zich te laten op corona te testen via een Antigen-sneltest. Volgens onder meer Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en La Gazzetta dello Sport testte geen enkele renner daar positief, wat zou betekenen dat er ook geen PCR-test volgt. Voorlopig lijkt het peloton dus ook na de rustdag volledig aan de tiende rit te beginnen, al is het wachten op de officiële communicatie vanuit de ASO.

Al meerdere positieve gevallen gehad

Voorafgaand aan de Tour waren er wel enkele positieve coronatests te betreuren. Zo misten op het laatste moment onder meer Tim Declercq, Matteo Trentin en Bryan Coquard de Ronde van Frankrijk. Tijdens de eerste week werd vooral de staf van Quick-Step Alpha Vinyl geteisterd door positieve gevallen, maar moesten onder meer ook Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) en de toenmalig nummer veertien van het klassement Guillaume Martin (Cofidis) de Tour verlaten vanwege een coronabesmetting.

Overigens opvallend: Bob Jungels testte in aanloop van de openingstijdrit in Denemarken op woensdag óók positief, maar het aandeel virusdeeltjes was daarin klein. Daags voor het Grand Départ testte hij vervolgens negatief, waardoor hij mocht starten. Zondag won de Luxemburger vervolgens de negende etappe. Sportief directeur van Jumbo-Visma Merijn Zeeman testte wél positief net voor de start en moest daardoor de eerste week missen. Hij keert deze week terug in Frankrijk.

De ASO en de UCI laten in een korte officiële mededeling weten dat alle coronatests van zondag 10 juli negatief waren. “De UCI herinnert alle deelnemers er echter aan dat de regels die de afgelopen twee jaar in het belang van ieders gezondheid en veiligheid zijn ingevoerd, nog steeds van toepassing zijn. Het gaat onder meer om de verplichting een masker te dragen, voldoende afstand te houden en de handen regelmatig te desinfecteren.”

A.S.O. – UCI announcement on the results of the 10 July Covid-19 testing campaign https://t.co/gY8Gogk3qr pic.twitter.com/FCSWv2XUri — UCI_media (@UCI_media) July 11, 2022