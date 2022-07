Patrick Lefevere heeft veel coronagevallen in de ploeg: “Natuurlijk hebben we angst”

Video

Quick-Step Alpha Vinyl mocht gisteren feestvieren: Yves Lampaert won de openingstijdrit van de Tour de France en pakte het eerste geel. Met Fabio Jakobsen heeft het bovendien een van de grote favorieten in huis voor de tweede etappe. Maar ondertussen heeft de Belgische ploeg ook te maken met meerdere coronagevallen. Voor de camera van WielerFlits ging Patrick Lefevere vooral uitgebreid in op dat laatste onderwerp. “Natuurlijk hebben we angst. Ik ben geen bange haas, maar voor dat wel.”

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

Patrick Lefevere gaf eerder aan dat hij de overwinning van Yves Lampaert niet aan had zien komen, maar de champagne kwam toch niet als een verrassing op de eerste Tourdag. “Ik drink het toch alle dagen”, aldus de Belg, die niet denkt dat de tactiek van de ploeg verandert nu ze het geel hebben. “We zijn hier om ritten te winnen. Wie wint maakt me niet uit, zolang hij maar een blauwe trui aan heeft. Of dat nou Yves Lampaert is, of gelijk wie… Voor mij maakt het niks uit. We rijden vandaag om te winnen met Fabio. Alle mensen die alles zoveel beter weten, moeten zwijgen.”

Acht gevallen

Nadat Lampaert gisteren het geel aantrok, kwam het nieuws naar buiten dat Tom Steels positief getest had op corona en de Tour moest verlaten. Later volgde perschef Phil Lowe. Zodoende staat de teller wat coronagevallen betreft inmiddels op acht bij Quick-Step Alpha Vinyl. “Er waren er al drie voordat we vertrokken. Alessandro Tegner (communicatiemanager, red.), onze dokter (Philip Jansen, red.) en … nog iemand (osteopaat Steven Vrancken, red.). Dan hebben we Tim (Declercq, red.) ook nog moeten vervangen. Dan gisteren Tom en onze persman. En in het begin van de week een mechanieker en een diëtiste”, somt Lefevere op.

De vele coronagevallen zorgen voor angst, geeft Lefevere toe. “Natuurlijk hebben we angst. Ik ben geen bange haas, maar voor dat wel”, zegt de West-Vlaming. De komende weken zal het keer op keer met een bang hartje wachten op de testresultaten zijn, bevestigt Lefevere. “Maar dat is al het hele jaar zo. We testen altijd, voor iedere koers. We testen vaak. In tegenstelling tot andere ploeg misschien, waar ze alleen testen als iemand denkt dat hij ziek is. Maar wij doen het iedere dag consequent.”

Tom Steels

“Tom voelde zich na de koers niet lekker. Hij dacht dat zijn stem aan het breken was van de emoties, maar hij voelde zich ook ziek. Daarom hebben we hem ook getest. Gisterochtend was hij negatief, gisteravond positief. Hij heeft de hele dag in de auto gezeten, met Wilfred Peters en de mechanieker, maar iedereen heeft een masker aan. Zelfs op de massagetafel. Het is wat het is.”