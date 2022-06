Tour 2022: Florian Sénéchal is de vervanger van Tim Declercq

Een toch niet onbelangrijke wijziging in de Tourselectie van Quick-Step-Alpha Vinyl. Tim Declercq heeft namelijk positief getest op het coronavirus en mist daardoor de Tour de France. De 33-jarige tempobeul liep begin februari ook al een coronabesmetting op. Florian Sénéchal is aangewezen als zijn vervanger en mag dus alsnog naar de Tour.

Declercq stapte maandag al op het vliegtuig richting Kopenhagen, waar de 109e editie van de Tour van start gaat. Corona steekt echter een stokje voor een nieuwe Tourdeelname: Declercq testte namelijk positief op het virus. Voor de trouwe helper is het stilaan een seizoen om snel te vergeten, na een eerdere coronabesmetting in februari. Ook was hij een tijdje uit de roulatie wegens pericarditis, een ontsteking van het hartzakje.

Nu Declercq een positieve coronatest heeft afgeleverd, moest Quick-Step Alpha Vinyl in extremis nog een vervanger optrommelen voor de komende Ronde van Frankrijk. Op papier was de kersverse Franse kampioen Florian Sénéchal de eerste reserve en de 28-jarige renner is alsnog opgeroepen voor de Tour.

Voor Sénéchal is het de derde keer dat hij aan de start zal verschijnen van de belangrijkste koers van het seizoen. De Franse krachtpatser maakte in 2015 zijn Tourdebuut, toen nog in het tenue van Cofidis, en reed namens de Franse formatie ook in 2017 de Ronde van Frankrijk.