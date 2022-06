Tour 2022: Marc Hirschi vervangt Matteo Trentin bij UAE na positieve coronatest

Tadej Pogacar moet het in de Ronde van Frankrijk stellen zonder Matteo Trentin. De Italiaan zat in de selectie van UAE Emirates, maar moet verstek geven na een positieve coronatest op woensdag. Marc Hirschi vervangt hem.

“Helaas heeft Matteo Trentin positief getest op het coronavirus en zal hij niet meedoen aan de Tour de France van dit jaar”, schrijft UAE Emirates op zijn sociale media. “Hoewel teleurgesteld, voelt hij zich goed en heeft hij momenteel geen symptomen. Marc Hirschi neemt zijn plaats in het team over.”

Trentin was een belangrijke pion voor topfavoriet Pogacar. Vooral in de vlakke etappes in de openingsweek had de ervaren renner een belangrijke rol te vervullen. Vegard Stake Laengen en Mikkel Bjerg zullen die taak nu voornamelijk met z’n tweeën op zich moeten nemen. Rafał Majka, Brandon McNulty, Marc Soler, George Bennett en ook Marc Hirschi zullen hun werk vooral moeten doen in de heuvels en bergen.

