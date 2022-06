Tour 2022: Merijn Zeeman mist Grand Départ vanwege coronabesmetting

Jumbo-Visma moet het in de eerste dagen van de Ronde van Frankrijk stellen zonder Merijn Zeeman. De sportief manager van de Nederlandse ploeg is besmet met het coronavirus en vergezelt de ploeg pas als hij volledig hersteld is. Dat schrijft Zeeman op Twitter.

“Helaas heeft corona mij ook te pakken gekregen”, begint Zeeman zijn bericht. “Geen andere optie dan het team in de Tour de France begeleiden vanachter mijn laptop, totdat ik weer volledig hersteld ben. Hopelijk kan ik me snel bij het team voegen.”

Terwijl Zeeman zich later nog aan kan sluiten bij het Tourcircus, moet Tim Declercq de Franse ronde dit jaar helemaal overslaan. De Belg testte positief op het coronavirus en kan dus niet van start gaan in Kopenhagen, waar hij al aanwezig was. Declercq wordt bij Quick-Step-Alpha Vinyl vervangen door Florian Sénéchal.

Unfortunately covid caught me as well.

No other option then to direct the team in #TdF2022 behind the 💻 till I am fully recovered again. Hopefully I can join the team soon. Let’s go @teamjumbovisma_road!

— Merijn Zeeman (@merijnzeeman) June 29, 2022