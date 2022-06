Tour 2022: Périchon neemt plek in van Coquard na positieve coronatest

Bryan Coquard zal dit jaar niet meedoen aan de Tour de France. De sprinter van Cofidis heeft positief getest op het coronavirus en zal vervangen worden door Pierre-Luc Périchon. Dat meldt zijn ploeg op sociale media.

“Bryan Coquard wordt in de Ronde van Frankrijk vervangen door Pierre-Luc Périchon”, begint het bericht van Cofidis. “Opeenvolgende tests, uitgevoerd door de medische staf van het Cofidis-team, gaven een positief resultaat op Covid-19. In overeenstemming met het teambeleid en in overleg met ASO en de UCI zal Coquard morgen niet aan de start staan ​​van de Tour.”

Eerder moesten Omer Goldstein, Daryl Impey (beiden Israel-Premier Tech) en Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) al afhaken na een positieve coronatest. Bob Jungels, die woensdag ‘licht positief’ testte, maar donderdag een negatieve test inleverde, gaat vrijdag wel van start.

#TDF2022 @bryancoquard remplacé par @PerichonPLuc

