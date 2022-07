Tour 2022: Positieve coronatest leidt niet direct tot uitsluiting

Een renner die positief test op het coronavirus, hoeft de Tour de France niet in alle gevallen te verlaten. Dat staat in het vernieuwde, dinsdag verschenen UCI-protocol. De dokter van het betrokken team, de corona-arts van de wedstrijdorganisatie en de medisch directeur van de UCI zullen via een stemming bepalen of de desbetreffende renner in koers mag blijven of niet.

“Indien er een geval van COVID-19 bevestigd wordt binnen een team (renners of stafleden), doormiddel van een PCR-test, zal de beslissing tot isolatie gezamenlijk genomen worden”, valt op pagina 12 van het document Rules to be applied for the organisation of road cycling competitions in the context of the COVID-19 pandemic te lezen. “Dit gebeurt door de dokter van het betrokken team, de corona-arts van de wedstrijdorganisatie en de medisch directeur van de UCI, en op basis van de beschikbare klinische elementen. Het besluit wordt genomen door het panel bij meerderheid.”

Dit deel van het protocol kreeg de afgelopen week maar weinig aandacht. Volgens Het Nieuwsblad, dat navraag deed, is de passage aan het protocol toegevoegd om te voorkomen dat renners die licht positief zijn, helemaal geen symptomen hebben en niet of nauwelijks besmettelijk zijn, per direct uit de wedstrijd worden gehaald. Mocht een favoriet voor de eindzege dus positief testen, dan kan hij mogelijk de koers dus alsnog voortzetten.

Voorafgaand aan de Ronde van Frankrijk testten enkele renners positief op het coronavirus, waardoor zij de grote ronde aan zich voorbij moesten laten gaan. Onder anderen Tim Declercq, Bryan Coquard en Samuele Battistella moeten de Tour om deze reden missen. Bob Jungels, die woensdag ook positief testte, is wel van start gegaan. Hij leverde donderdag een negatieve test in en werd vrijdag twaalfde in de openingstijdrit.