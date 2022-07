Merijn Zeeman terug in de Tour de France

Merijn Zeeman keert op de tweede rustdag in Morzine terug in de Tour de France. De sportief manager van Jumbo-Visma testte vlak voordat hij wilde afreizen naar Le Grand Départ in Kopenhagen positief op Corona. Inmiddels heeft hij weer negatieve getest en is hij niet meer besmettelijk.

Het was de tweede keer dat Zeeman door corona werd getroffen. Gelukkig voor Jumbo-Visma liep de Amsterdammer de corona-besmetting op in de aanloop naar de Tour de France en was hij in die periode niet in contact geweest met andere personen van de wielerploeg.

“Helaas heeft corona mij ook te pakken gekregen”, liet Zeeman drie dagen voor de Tour-start weten. “Geen andere optie dan het team in de Tour de France begeleiden vanachter mijn laptop, totdat ik weer volledig hersteld ben. Hopelijk kan ik me snel bij het team voegen.”

Nu de cruciale fase in de Tour de France in het hooggebergte gaat beginnen is Zeeman dus weer terug in de ronde. Hij rijdt met de auto vanuit Nederland naar de Franse Alpen om zo ook weer het risico op een besmetting in het vliegtuig te vermijden.