Tour 2022: Cofidis-kopman Martin staakt de strijd na positieve coronatest

Een fikse tegenvaller voor het Franse Cofidis, zo vlak voor de tweede rustdag in de Tour de France. Klassementskopman Guillaume Martin is namelijk besmet met het coronavirus en verschijnt niet aan de start van de negende rit naar Châtel les portes du Soleil

Martin deed na acht etappes nog volop mee voor een goed eindklassement. De 29-jarige Franse klimmer was de nummer veertien in de voorlopige rangschikking, op goed drie minuten van geletruidrager Tadej Pogačar. Zaterdag werd hij nog dertiende in de door Wout van Aert gewonnen rit naar Lausanne, een dag later test hij positief op corona en moet hij de Ronde van Frankrijk verlaten.

Gefrustreerde Martin: “Ik voel me goed”

Martin is uiteraard zeer teleurgesteld, zeker ook omdat hij nauwelijks symptomen heeft. “Het is echt zeer frustrerend. Ik heb een lichte keelpijn, maar dat overkomt me 25 keer per jaar… Verder heb ik geen symptomen en ik voel me goed. Dat bewijzen mijn resultaten van de voorbije dagen ook. We zijn eindelijk aangekomen bij de bergetappes, mijn terrein. Ik was er klaar voor. Dit is natuurlijk een flinke tegenvaller”, laat hij weten aan France Télévisions.

Het is voor de eerste keer in de carrière van Martin dat hij vroegtijdig moet opgeven in de Tour. De Fransman stond vijf keer eerder aan de start van de ronde en wist telkens ook Parijs te halen. In 2019 werd hij twaalfde in de rangschikking, een jaar later was hij elfde en vorig jaar was hij zelfs de nummer acht in het eindklassement.