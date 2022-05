Promotie-degradatie: Lotto Soudal niet langer slechtste WorldTeam

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

17 mei 2022

Afgelopen week vonden er een aantal wedstrijden plaats, maar effectief hadden alleen beide Franse 1.Pro-eendagskoersen effect op de driejarenranking. Door die wedstrijden zien we de enige wijziging deze week: Lotto Soudal wipt over Israel-Premier Tech heen naar plek negentien. Dat is met dank aan vooral Arnaud De Lie (vierde in Tro-Bro León), maar ook aan Andreas Kron (elfde in de GP Morbihan, twaalfde in Tro-Bro León) en Florian Vermeersch (negende in Morbihan, dertiende een dag later).

Ook in de Giro d’Italia waren ze uiteraard succesvol, met de ritzege van Thomas De Gendt in Napoli en de vierde plek aldaar van Harm Vanhoucke. Die punten tellen echter pas mee op de eerstvolgende ranking ná de Giro. Door de prestaties in Frankrijk blijft Lotto Soudal de stijgende lijn voortzetten en krijgen ze zo langzamerhand BikeExchange-Jayco in het vizier, dat op de veilige plek achttien staat. Hun Giro-kopman Simon Yates speelt in het klassement al geen rol meer, waardoor ze een hoog puntenaantal aldaar kunnen vergeten.

Naast de twee Franse wedstrijden vond afgelopen week ook de Ronde van Hongarije plaats. Dat is een 2.1-rittenkoers, waar een stuk minder punten te verdienen zijn. Een ritzege leverde slechts 14 UCI-punten op; dat zet weinig zoden aan de dijk. In het eindklassement waren er maar weinig coureurs die bij hun team tot de beste tien scorende renners behoren. Effectief droegen alleen Óscar Rodríguez (85 punten), Samuele Battistella (70), Carl Frederik Hagen (50), Krists Neilands (35) en Anthon Charmig (25) bij aan het puntentotaal van hun teams.

Franse slag

Toch deden een aantal ploegen goede zaken. Dat waren vooral de Franse equipes, die goed scoorden in de twee eendagskoersen in eigen land. Zo pakte Arkéa Samsic bijna 450 UCI-punten, waarmee ze meteen een bres creëerden met Team DSM. Het ProTeam staat nu steviger op de twaalfde plaats. Vooral in de Tro-Bro León sloegen de roodhemden toe. Hugo Hofstetter won die koers over de onverharde stroken in Bretagne, maar daarnaast werden Connor Swift, Matis Louvel en Laurent Pichon respectievelijk derde, zesde en zevende.

Amaury Capiot was een dag eerder dan weer als vierde geëindigd in de Grand Prix Morbihan. Naast Arkea Samsic pakten ook TotalEnergies (vooral dankzij Julien Simon, die in Morbihan wist te winnen), B&B Hotels-KTM (Luca Mozzatto werd tweede in Tro-Bro León en vijfde in de GP Morbihan) en Groupama-FDJ (Jake Stewart werd derde in Morbihan) de nodige punten. Voor hen bracht dat echter geen veranderingen teweeg.