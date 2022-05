Lotto Soudal doet goede zaken, Arkéa Samsic wipt weer over Team DSM heen

Overzicht

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 10 mei

Wat betreft de driejarenranking was het niet een heel druk bezaaide week. Er zijn slechts een paar ploegen die punten wisten te scoren, omdat het merendeel van de 23 topploegen afgelopen week geen koers reed. Voor een klein aantal bleef het bij de Vierdaagse van Duinkerke. Uiteraard vindt op dit moment ook de Giro d’Italia plaats, maar die resultaten telt de UCI pas mee bij de eerstvolgende ranking ná de Ronde van Italië op dinsdag 31 mei. Daardoor geeft de huidige ranking een iets vertekend beeld, maar dat is wel de lijn die wij aanhouden.

Deze week zien we vooral dat Lotto Soudal een uitstekende zaak heeft gedaan. Met dank aan vooral Philippe Gilbert. De ervaren Waal was tot vorige week de tiende beste renner van de Belgische ploeg. Maar dankzij een ritzege, een dag leiderstrui en de eindoverwinning in de Franse 2.Pro-koers stak Gilbert 225 UCI-punten bij. Daarmee is hij na Arnaud De Lie, Tim Wellens en Victor Campenaerts nu de best presterende renner bij Lotto Soudal. Ook Andreas Kron deed met zijn twaalfde plek (25 UCI-punten) een – weliswaar kleine – duit in het zakje.

Door die punten is Lotto Soudal nu met rasse schreden dichter bij Israel-Premier Tech gekomen. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt nu nog slechts 44 punten. Ze liepen ook in op de veilige plek achttien, omdat BikeExchange-Jayco niet in actie kwam in de Vierdaagse van Duinkerke. AG2R Citroën (Oliver Naesen, tweede), Cofidis (Benjamin Thomas, vierde), TotalEnergies (Lorrenzo Manzin zevende, Julien Simon achtste), B&B Hotels-KTM (Cyril Barthe, elfde), Alpecin-Fenix (Gianni Vermeersch, dertiende en een ritzege) en Intermarché-Wanty-Gobert (korte resultaten en ritzege Gerben Thijssen) pakten er wel punten, al waren dat er niet superveel.

Dat deed ook Arkéa Samsic met een van hun beste renners dit seizoen, Hugo Hofstetter. De Fransman kwam in Duinkerke terug van een blessure, maar dankzij een aantal korte resultaten werd hij meteen zesde in het eindklassement. De sprinter verzamelde in totaal tachtig punten en dat was genoeg om opnieuw Team DSM te passeren op de driejarenranking. Het verschil tussen het ProTeam en de WorldTour-ploeg is wel slechts 1,29 punten. Nihil, dus. De rest van de ploegen bleven op dezelfde plek staan in vergelijking met de vorige ranking.

Israel-Premier Tech kreeg deze week nog veertig UCI-punten van een week eerder. Itamar Einhorn won op 1 mei in Polen de UCI 1.2-koers Grand Prix Wyszków, maar die uitslag was nog niet verwerkt in de vorige ranking. Nu wel en daarom stijgt ook IPT een klein beetje ten opzichte van een week eerder. De komende zeven dagen staan er met de Ronde van Hongarije (2.1), de Grand Prix du Morbihan (1.Pro) en Tro-Bro Léon (1.Pro) wel de nodige koersen op het programma die volgende week waarschijnlijk van invloed zijn op de ranking.