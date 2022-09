Promotie-degradatie: Israel-Premier Tech en EF-EasyPost sprokkelen in de stilte voor de storm

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 6 september 2022

Het is stilte voor de storm voor de ploegen waar het degradatiespook rondwaart. De wekelijkse update van de UCI-stand heeft voor weinig veranderingen gezorgd. Op de driejarenranking is er dan ook niets veranderd aan de posities van de ploegen; de top-7 heeft zelfs geen enkel punt gescoord. Dat komt mede doordat alle punten van de Vuelta a España en de Tour of Britain pas volgende week meegeteld gaan worden. En die zullen voor héél veel punten gaan zorgen her en der.

In de strijd tegen degradatie zien we wel dat EF Education-EasyPost (+202 punten), BikeExchange-Jayco (+40 punten) en Israel-Premier Tech (+212 punten) hebben gesprokkeld. Dat hebben die ploegen vooral gedaan in de Maryland Cycling Classic, een Amerikaanse koers die deel uitmaakt van de UCI ProSeries en daarom net zoveel punten oplevert als Kuurne-Brussel-Kuurne of de Scheldeprijs. Sep Vanmarcke won namens Israel-Premier Tech en EF Education-EasyPost eindigde met drie man in de top-6. Binnenkort weten we of die USA-trip waardevol genoeg is geweest.

Volgende week, dan gaat het dus gebeuren. Movistar zal vooral hopen dat Enric Mas zijn positie in de top-3 van het algemeen klassement van de Vuelta behoudt. Dat levert hem en de ploeg minstens 575 punten op in de UCI-ranking. Maar ook iemand als Rigoberto Urán – wist u dat hij de Vuelta rijdt? – kan voor belangrijke punten zorgen namens EF. Hij staat momenteel twaalfde in het klassement, goed voor 100 punten als hij die positie weet vast te houden tot Madrid. Alle punten zijn in deze fase van de strijd meegenomen.

De behaalde punten door ritzeges gaan ook pas mee in de telling van 13 september. De etappe die door Kaden Groves werd gewonnen in deze Vuelta, levert BikeExchange-Jayco dan dus ook pas de 100 punten op die een Vuelta-ritoverwinning waard is. Kortom, volgende week volgt mogelijk een aardverschuiving in de degradatiezone. Dan weten die teams pas echt waar ze aan toe zijn voor de laatste weken van dit seizoen. En we verklappen alvast: de Tour of Langkawi (11-18 oktober) gaat daarvoor héél interessant worden…

Puntentotaal van alle bovenstaande ploegen over 2020, 2021 & 2022

1. Jumbo-Visma 35.061,67 2. INEOS Grenadiers 32.847,99 3. Quick-Step Alpha Vinyl 32.247,37 4. UAE Emirates 30.417,66 5. BORA-hansgrohe 23.841,50 6. Bahrain Victorious 23.309 7. Alpecin-Deceuninck 19.692 8. Groupama-FDJ 19.584 9. Trek-Segafredo 18.696,66 10. Intermarché-Wanty-Gobert 17.613 11. AG2R Citroën 16.095 12. Astana Qazaqstan 15.897 13. Team DSM 15.246,71 14. Arkéa Samsic 14.717 15. Cofidis 14.593 16. EF Education-EasyPost 14.457,32 17. BikeExchange-Jayco 14.243,33 18. Movistar 14.135 19. Lotto Soudal 13.880 20. Israel-Premier Tech 13.293,66 21. TotalEnergies 9.520 22. Uno-X 6.462,09 23. B&B Hotels-KTM 5.781

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025