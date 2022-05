Promotie-degradatie: BikeExchange-Jayco zakt naar de laatste plek

Overzicht

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaalaantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 3 mei

We zien deze week twee wijzigingen in de ranking. AG2R Citroën blijft de stijgende lijn vasthouden en is nu zelfs Astana Qazaqstan voorbij, al is het verschil slechts zes punten. Met dank aan David De la Cruz, die namens de Kazachen deze week vijftien punten in mindering kreeg. Onduidelijk is echter waarvoor, want de Spanjaard kwam de voorbije week niet in actie. De Fransen dankten hun verdere opwaarts deze week overigens volledig aan de vijfde plek van Ben O’Connor in de Ronde van Romandië.

De grootste klapper werd afgelopen week gemaakt door BORA-hansgrohe, dat met Sam Bennett zegevierde in Eschborn-Frankfurt (waar Danny van Poppel met plek vijf ook de nodige punten verzamelde) en Aleksandr Vlasov de Ronde van Romandië (waar Sergio Higuita dan weer een rit won) zag winnen. Na ook twee sterke klassiekers in de Ardennen, behaalde de Duitse ploeg de voorbije twee weken liefst meer dan 1600 punten. Dat is meer dan Astana Qazaqstan en EF Education-EasyPost tot op heden in het gehele seizoen verzamelden.

Onderin blijft het overigens ongemeen spannend. Cofidis zet hun goede reeks ook voort (Simon Geschke werd derde in de Ronde van Romandie, Simone Consonni en Piet Allegaert scoorden een top-10 in Eschborn-Frankfurt), waardoor het BikeExhcange-Jayco inmiddels naar de laatste veilige plaats heeft gedreven. Vanaf plek twaalf (Team DSM) beginnen de teams qua totaalaantal punten als een accordeon dicht op elkaar te vouwen. Dat heeft vooralsnog overigens geen gevolgen, omdat Israel-Premier Tech en Lotto Soudal blijven achterlopen.

Opvallend feitje nog: na deze week is Intermarché-Wanty-Gobert opnieuw de beste presterende Belgische ploeg van 2022.