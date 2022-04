Promotie-degradatie: Arkéa wipt over Team DSM op ranking, spanning stijgt onderin

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – te weten 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 19 april

Veel verschuivingen de laatste week, waarin onder meer de Ronde van Turkije, de Brabantse Pijl, de Giro di Sicilia, de Ronde van Belgrado, enkele Franse eendagskoersen en natuurlijk Parijs-Roubaix op het programma stonden. Bovenin zien we door de matige prestaties van Quick-Step Alpha Vinyl dat Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers (na een énorm goede maand) de eerste plek met rasse schreden naderen. De Belgische formatie heeft goede resultaten van Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel in de Ardennen hard nodig om de koppositie te behouden.

Ook zien we dat BORA-hansgrohe en Trek-Segafredo dit jaar nog niet de aansluiting kunnen vinden met de ploegen die om hen heen staan. De Amerikaanse ploeg had tijdens Parijs-Roubaix willen uitpakken met Mads Pedersen en Jasper Stuyven, maar verder dan de zevende plek voor de Belg kwamen ze niet. Groupama-FDJ stijgt zodoende deze week een plek ten koste van Trek-Segafredo. De Fransen scoorden deze week 350 UCI-punten, waarvoor Stefan Küng hoofdverantwoordelijke is. Hij pakte er met zijn derde plek in de Helleklassieker liefst 325.

In de middenmoot van de UCI-ranking is Arkéa Samsic een plek gestegen ten opzichte van Team DSM. De Nederlandse ploeg zakt daardoor naar plek dertien. De Fransen verzamelden tot op heden bijna drie keer zo veel punten in 2022 dan de ploeg van Iwan Spekenbrink. Sterker nog: Arkéa Samsic heeft nu al meer punten dan dat heel Team DSM in 2021 verzamelde. Ook Intermarché-Wanty Gobert heeft de zwarthemden intussen in het vizier. Het team van Aike Visbeek scoorde dit seizoen al 2000 punten meer. De kloof met Team DSM is nog zo’n 350 punten.

Onderin de WorldTour begint de spanning te stijgen. Vooral dankzij Cofidis, die Axel Zingle (derde in Tour de Jura) en Jésus Herrada (winst in Classique Grand Besançon Doubs, tweede in Tour de Jura) het goed zagen doen. De Fransen staan nog steeds op de achttiende plek, maar de plaatsen zeventien, zestien en vijftien staan allen binnen 220 UCI-punten. BikeExchange-Jayco kende geen topweek qua punten, maar steeg wel twee plekken: ze staan nu vijftiende. Movistar (zeventiende) en het dramatisch presterende EF Education-EasyPost (zestiende) zijn net als Cofidis echter niet veraf.

Dat de Franse ploeg het goed blijft doet, hangt als een molensteen om de nek van Lotto Soudal en Israel-Premier Tech. Die laatste ploeg kreeg met het forfait van Sep Vanmarcke een nieuwe opdoffer te verwerken, maar er was ook eindelijk een opsteker. Patrick Bevin won een rit (hij werd ook nog eens tweede) en het eindklassement in de Ronde van Turkije, goed voor in totaal 230 punten. Dat zijn er meer dan Matej Mohorič er met zijn vijfde plek (225 punten) in Parijs-Roubaix verzamelde.

Overigens was Lotto Soudal de Israëliërs voorbijgestreefd, als Tim Wellens niet was gedeklasseerd in de Brabantse Pijl. Hij eindigde eerste als derde (125 UCI-punten), maar werd teruggezet naar plek negen (40 punten). De achterstand van de Belgische ploeg is na deze week 43 punten op Israel-Premier Tech.