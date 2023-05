Giro 2023: Dit was etappe 10 naar Viareggio – Cort wint op bijltjesdag

Op dinsdag 16 mei vond de tiende etappe in de Giro d’Italia plaats. In onvervalst hondenweer streden de renners om de ritzege in Viareggio. WielerFlits praat je helemaal bij.

De tiende etappe in de Giro voerde de renners in de eerste negentig kilometer naar een hoogte van meer dan 1500 meter, naar de top van de Passo delle Radici. Daarna volgden een lange afdaling en een korte beklimming naar Monteperpoli, voordat de tachtig laatste vlakke kilometers naar Viareggio begonnen.

Op papier een redelijk makkelijke dag, ware het niet dat het de gehele dag hard regende en de temperatuur op sommige punten in de wedstrijd maar net boven het vriespunt lag. Na een dolle openingsfase slaagden Derek Gee en Alessandro De Marchi erin om er tussenuit te muizen, waarna zij gezelschap kregen van Magnus Cort.

Het peloton was nooit ver, maar was ook niet bij machte om het trio vooraan terug te halen. In de laatste kilometers werd duidelijk dat Cort, Gee en De Marchi om de zege zouden rijden. De Marchi en Gee probeerden de intrinsiek veel rappere Cort nog overboord te gooien, maar dat ging niet. En dus won de Deen in Viareggio.

Reacties

Na afloop vertelden meerdere renners over hoe koud zij het hebben gehad op de fiets. Geraint Thomas noemde het niet de ideale dag om in de roze trui te debuteren en Magnus Cort zei dat het de zwaarste dag op een fiets ooit was.

Magnus Cort: “ Ik had het zo verschrikkelijk koud, dat ik niet meer wist wat er nu aan de hand was. Mijn oortjes werkten niet meer, waardoor ik geen enkel idee had wat er nu allemaal aan de hand was in het peloton. Blijkbaar was er veel aan de hand, de afdaling was ook bijzonder technisch. Ik ben ongelooflijk blij dat ik de trilogie nu voltooid heb.” (Flashinterview)

Geraint Thomas: "Het waren niet de beste condities om de roze trui te dragen, haha. Maar het was een mooie dag. Een solide dag, moet ik eigenlijk zeggen. Het was enorm koud en de afdaling was best gevaarlijk. Er is veel gebeurd, maar ik ben blij om deze dag goed door te komen." (Flashinterview)

Marc Reef (Jumbo-Visma): "Roglič kwam net lachend bij de bus. Natuurlijk was het ontzettend koud vandaag. De regenachtige, lange afdaling zorgde er ook voor dat het nog eens extra zwaar werd. Het is niet voor niets dat er maar dertig renners in het peloton binnenkwamen. Onze kopman is veilig in ieder geval. We hebben hem goed uit de problemen gehouden, en hij had het warm voor zo ver je het in een rit als deze warm kunt hebben. Hij is goed gefinisht." (Eurosport)

Derek Gee (tweede): ""Deze doet meer pijn dan mijn vorige tweede plaats. Ik kon de overwinning zien, al wisten De Marchi en ik allebei wel dat Cort te snel voor ons was." (Eurosport)

Matti Breschel (ploegleider van Cort): "Wat een dag! Ik ben zelfs een beetje duizelig. We weten van Magnus dat, als hij eenmaal mee is in een vlucht, hij snel is aan de meet. Hij moest wel een enorme inspanning leveren om vooraan aan te sluiten. We hadden er vertrouwen in, al wilden we het ook niet jinxen. Dit is echt super."

Bijzonderheden

Veel, zo niet alle, renners zullen blij dat deze etappe erop zit. Het was bijltjesdag dinsdag in de Giro met meer dan tien opgaves. We zagen onder meer de nummer zeven van het algemeen klassement, Aleksandr Vlasov, ermee stoppen. Ook Oscar Riesebeek en Martijn Tusveld hebben de rit niet uitgereden, of zijn niet gestart. Met nog elf ritten te gaan, blijven er nog maar 150 renners over in deze Giro. Geraint Thomas blijft leider, dat dan wel.

Uitvallers

Etappe 10

De dag van morgen

