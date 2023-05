Magnus Cort: “Een van de zwaarste dagen op een fiets ooit”

Magnus Cort voltooide vanmiddag zijn trilogie door nu ook een rit te winnen in de Giro d’Italia. Na afloop blikt de Deen terug op ‘een van de zwaarste dagen ooit op een fiets’: “Ik had het zo verschrikkelijk koud, dat ik niet meer wist wat er nu aan de hand was.”

“Mijn oortjes werkten niet meer, waardoor ik geen enkel idee had wat er nu allemaal aan de hand was in het peloton”, gaat hij verder. “Blijkbaar was er veel aan de hand, de afdaling was ook bijzonder technisch.”

“We zijn de hele dag hard door blijven rijden. We hadden wel een gat, maar volgens mij was dat gat nooit heel groot. We konden niet anders dan hard doorrijden. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een hele dag zo hard heb gereden.”

Des te blijer is de Deen met zijn zege nu: “Ik ben ongelooflijk blij met deze zege. Voor mij is het heel belangrijk om deze trilogie te doen.” Naast een zege in de Giro, heeft Cort ook twee ritzeges in de Tour en zes in de Vuelta.