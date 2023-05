Derek Gee na nieuwe tweede plaats: “Deze doet meer pijn”

Derek Gee eindigde vanmiddag opnieuw als tweede in de Giro d’Italia. Waar de Canadees een aantal dagen geleden nog Ben Healy voor zich moest dulden, was het vandaag Magnus Cort.

“Deze doet meer pijn”, laat Gee weten na de finish. “Ik kon de overwinning zien, al wisten De Marchi en ik allebei wel dat Cort te snel voor ons was.”

“Toen we wisten dat we vooruit gingen blijven, heb ik het geprobeerd. Dat was pas op twee kilometer van de meet, dus dat verraste me wel eigenlijk. Ik dacht dat we niet vooruit zouden blijven. De afdaling heeft dan toch voor chaos gezorgd”, eindigt hij.