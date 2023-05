Giro 2023: Jay Vine grote verliezer onder de klassementsrenners

De meeste klassementsrenners in de Giro d’Italia wisten de verregende en daardoor loodzware tiende etappe naar Viareggio te overleven, maar twee renners zien we niet meer in de bovenste regionen van het klassement. Aleksandr Vlasov moest wegens ziekte opgeven, Jay Vine verloor na een val dan weer veel tijd.

Vine stond vanochtend nog tiende in het klassement, op minder dan drie minuten van Geraint Thomas, maar de Australische klimmer vinden we inmiddels terug op een twintigste plaats. Zijn achterstand bedraagt nu bijna dertien minuten. Dit is een bittere pil voor Vine zelf, en een flinke streep door de rekening van zijn ploeg UAE Emirates.

Vine kwam in de finale op weg naar Viareggio ten val in een verraderlijke bocht en was vanaf dat moment op achtervolgen aangewezen. De 27-jarige coureur, die onlangs nog zijn contract verlengde tot eind 2027, kon nog wel rekenen op hulp van zijn ploeggenoten Davide Formolo, Ryan Gibbons en Alessandro Covi. Het kalf bleek echter al verdronken.

De mede-kopman van UAE Emirates kwam uiteindelijk als 66ste over de streep, op 11:19 van ritwinnaar Magnus Cort, en verloor meer dan tien minuten op de overige klassementsrenners. Een goed eindklassement lijkt nu een utopie voor Vine. Zijn ploeg UAE Emirates heeft met João Almeida (4e op 22 seconden van Thomas) nu nog één serieuze troefkaart in de strijd om de roze trui.