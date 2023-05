Giro 2023: Mechanieker Jayco AlUla veroorzaakt crash met Bettiol

Vreemde momenten blijven zich opeenstapelen in de tiende etappe van de Giro d’Italia. Op meer dan 50 kilometer van de meet kwam een mechanieker van Jayco AlUla in aanraking met Alberto Bettiol, die vervolgens hard ten val kwam.

De mechanieker van Jayco AlUla hielp een renner van zijn ploeg, die even daarvoor op dezelfde plek ten val was gekomen. Toen de mechanieker zonder te kijken de weg overstak, kwam Bettiol net aangereden en kwamen de twee in botsing.

Een (klein) akkefietje volgde, al Bettiol besloot snel weer op de fiets te stappen om zijn weg te vervolgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd…